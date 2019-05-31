Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба парламента.

Парламентарии собираются увеличить срок лишения свободы, в случае если в результате аварии с пьяным водителем серьезно пострадали или погибли люди.

Так, если кому-то причинен тяжкий вред здоровью, любитель "пьяной" езды может отправиться в колонию на срок до семи лет (сейчас – до четырех).

Если же в результате аварии погиб человек, такому водителю грозит уже до 12 лет лишения свободы (сейчас – до семи лет).

В случаях, когда ДТП привело к смерти двух и более людей, нетрезвый виновник рискует отправиться в тюрьму на срок до 15 лет (сейчас – до 9 лет).

"Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел, – аргументировал спикер парламента Вячеслав Володин. – Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству".