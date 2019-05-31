Пятница, 31 Май, 12:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,06
€ 72,42
Обь
437см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

ВЦИОМ разъяснил, как получил 31,7% доверия Путину

, ИА "Амител"
Валерий Федоров пообещал провести еще один опрос
Владимир Путин / Фото: belsat.eu

Владимир Путин / Фото: belsat.eu

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, каким образом организация установила рекордно низкий уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

По его словам, опрос проводился в открытой форме. То есть респондента спрашивали: "Кому из политиков вы доверяете?", после чего записывали его ответы.

В то же время нельзя говорить о том, что те люди, которые не вспомнили в момент опроса Путина, ему не доверяют, подчеркнул Федоров.

В связи с этим он не увидел никаких расхождений между 65% населения, положительно оценивающих деятельность Путина на посту президента и 31,7% людей, которые его назвали как политика, которому доверяют.

Чтобы окончательно развеять все сомнения, Федоров пообещал провести еще один социологический опрос, где будет задан вопрос о доверии именно Владимиру Путину.

"Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет", – спрогнозировал руководитель ВЦИОМ.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков через журналистов передал Федорову вопрос: почему, согласно соцопросам, одобрение деятельности президента растет, а доверие к нему падает?

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

31.05.2019 06:19
Пионер

Пацаны из ОВЦЕОМА шли к успеху

0  0
31.05.2019 06:37
Борис

"Коровья лепешка!", как на нее не смотри, она остается коровьей лепешкой.

0  0
31.05.2019 06:38
- гость -

Отменная лапша от вциома с золотой вилкой!

0  0
31.05.2019 07:42
- гость -

Как можно доверять президенту который врет, грабит и уничтожает свой народ.

0  0
31.05.2019 09:33
- гость -

Ну и какой же процент согласно опросу Амика -0. Ну ладно, с поправкой на богатеньких -10

0  0
31.05.2019 09:44
- гость -

А кто-нибудь правду ВЕЛИКОМУ ЛУНОЛИКОМУ может сказать. Какой-нибудь НЕвциом

0  0
31.05.2019 09:51
- гость -

с поправкой на богатеньких -10 сумневаюсь о нахождении тут богатых и успешных

0  0
31.05.2019 10:13
Не доверяю путину

Ни доверяю ни путену, ни его правительству. перепишут как надо и подадут на блюдечке с хвалебными одами.

0  0
31.05.2019 10:43
- гость -

Наш пострел от мнения населения никак не зависит - будет доверие Ноль, а при голосовании под 80% - парадокс называется...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:04
Глава алтайского Минтранса проверил ремонт дорог в Новоалтайске 0
11:49
Путин назвал многодетных родителей главными людьми в стране 5
11:32
Повышенная "облачность": что такое cloud-технологии и зачем они вашему бизнесу 1
11:24
Васильева ответила на предложение отказаться от шестидневки в школах 4
11:16
Победители и призеры Олимпиады разных лет соберутся на Алтае 0
11:07
Для отменного урожая: выбираем с умом грабли для мотоблока 0
11:04
Виктор Томенко обсудит с экспертами развитие сельских территорий страны 2
11:01
Строгий госстандарт: производители отдают предпочтение бесшовным трубам 0
10:45
Самые опасные пешеходные переходы в Барнауле переделают к 2021 году 2
10:32
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2018 год 0
10:25
Детей называют в честь родственника около трети россиян 0
10:14
Использование маткапитала предложили расширить 2
10:02
Суд в Барнауле подтвердил законность сноса усадьбы купца Михайлова 6
09:45
Курение молодеет: алтайский врач о пристрастии к вредной привычке детей 1
09:32
Урожай на зависть: как удобрять сельхозкультуры, чтобы получить максимум прибыли 0
09:15
Эксперты выяснили, куда чаще всего берут на работу пенсионеров 3
09:04
Россия потратит 7,4 млрд рублей на популяризацию русского языка 10
08:49
Роженицам должны давать подарки на 10 тысяч рублей 3
08:32
Натуральная красота настоящих блондинок 15
08:24
Россиянам напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару 1
07:51
Люди-мутанты, игрушки и "Курск": что смотреть в кинотеатрах в июне 2
07:45
Эксперты назвали самые популярные квартиры в Барнауле 0
07:41
Глава Республики Алтай испек пирожки в форме полумесяца 3
07:31
В Барнауле впервые пройдет "Фестиваль талантов" 0
07:22
Инициатива от людей: в епархии рассказали, сколько храмов нужно Барнаулу 36
07:12
Блондинка или брюнетка: выбери самый удачный образ звездных красавиц 2
07:00
Дети и взрослые будут довольны: радуемся лету 1 и 2 июня в ТРЦ "Пионер" 0
06:57
Иностранные участники Great Altai не могут встать на миграционный учет 0
06:26
Кто должен платить налог на имущество и по каким ставкам 2
06:13
Коты, которым все равно как они выглядят к лету 3
06:01
Как часто в Барнауле появляются новые улицы и кто им придумывает названия 7
05:15
ВЦИОМ разъяснил, как получил 31,7% доверия Путину 9
04:46
До 15 лет за "пьяные" ДТП: Госдума одобрила новые наказания 1
03:25
Песня Адель вошла в тройку лучших в истории человечества 2
02:01
Роулинг написала новые рассказы про Гарри Поттера 2
01:39
Путину показали устройство для контроля усталости водителя 1
00:57
В 75% докторских диссертаций нашли плагиат 0
23:54
ЦБ обозначил угрозу ужесточения санкций 0
23:33
Эксперт рассказал об опасности утреннего кофе 2
23:14
Минздрав объяснил рост числа выпивающих россиян 0
22:57
Глава ВЦИОМ заявил о росте рейтинга Путина 4
22:30
В России могут уровнять НДФЛ россиян и иностранцев 4
22:16
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых стран 0
21:54
В России стало меньше непьющих людей 1
21:35
Падает, но растет: Песков не нашел объяснений рейтингу Путина 3
21:05
В Горном Алтае откроют музей в форме острога XVIII века 0
20:50
В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и 550 кг колбасы 0
20:28
В "Единой России" потребовали наказать чиновников за коноплю вместо газона 4
20:08
В Кремле обеспокоены уровнем дохода россиян 10
19:44
Первые в мире "умные ценники" появились в Новосибирске 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.