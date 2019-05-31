Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, каким образом организация установила рекордно низкий уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

По его словам, опрос проводился в открытой форме. То есть респондента спрашивали: "Кому из политиков вы доверяете?", после чего записывали его ответы.

В то же время нельзя говорить о том, что те люди, которые не вспомнили в момент опроса Путина, ему не доверяют, подчеркнул Федоров.

В связи с этим он не увидел никаких расхождений между 65% населения, положительно оценивающих деятельность Путина на посту президента и 31,7% людей, которые его назвали как политика, которому доверяют.

Чтобы окончательно развеять все сомнения, Федоров пообещал провести еще один социологический опрос, где будет задан вопрос о доверии именно Владимиру Путину.

"Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет", — спрогнозировал руководитель ВЦИОМ.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков через журналистов передал Федорову вопрос: почему, согласно соцопросам, одобрение деятельности президента растет, а доверие к нему падает?