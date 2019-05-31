Россиянам напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", – отметили в Роструде.

В жаркую погоду работодатель должен обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счет кондиционирования, давать сотрудникам возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в офисах и рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом и может быть сокращена.

"Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа", – заявили в Роструде.

Для сотрудников, выполняющих работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками и переноской тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается и при более низкой температуре (26,5-27,5 градуса).