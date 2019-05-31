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Эксперты выяснили, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

, ИА "Амител"
Реже всех принимают на работу пенсионеров сферы информационных технологий
Наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия / Фото: newsnn.ru

Наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия / Фото: newsnn.ru

Компании, работающие в области промышленности, производства и строительства более лояльны к пенсионерам и чаще берут их на работу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть – 26% в 2019 году. Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

"Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, – "соответствие квалификационным требованиям", – говорится в исследовании.

Принимают на работу пенсионеров 50% респондентов – представителей промышленности, 45% – строительства и недвижимости, 36% – сферы услуг, 33% – продаж. Реже всех принимают на работу пенсионеров в сфере информационных технологий – 22%. IT-компании руководствуются тем, что "с кандидатами данного возраста проблематично работать".

Сервис провел среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста с 1 по 26 мая 2019 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.05.2019 09:41
Злобная бабка

Не знаю, как насчет перспектив пенсионеров в сфере IT, но говорят в России снова начнут собирать стеклотару. Совпадение? Не думаю.

0  0
31.05.2019 10:00
Вах

Дворниками берут

0  0
31.05.2019 10:58
- гость -

у нас 95% это торговля, туда берут на работу 33% работодателей. Соответственно пенсионерам некуда пойти. Промышленность - это 1% от всех отраслей. даже 50% работодателей готовы взять пенсионеров - это единицы.

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