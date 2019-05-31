Использование маткапитала предложили расширить

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова заявила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 трлн рублей и необходимо расширять возможности использования этих средств, чтобы постепенно сокращать эту сумму, сообщает РИА "Новости".

Размер материнского капитала в текущем году составляет 453 тысячи рублей, в 2020 году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 году – до 489 тысяч рублей. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, он выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.

"На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей", – сказала Орлова.

Также она выступила против роста ставок по ипотеке, отметив, что у семей должна быть возможность использовать средства материнского капитала не только на выплату процентов по кредиту. По ее словам, Счетной палате известно о примерах, когда банки начинают поднимать ставки настолько, что уже сложно говорить о ее снижении до заявленной цели – 8%.

Орлова отметила, что для многих семей материнский капитал – это очень приличная сумма.

"Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей", – подчеркнула аудитор.