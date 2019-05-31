Детей называют в честь родственника около трети россиян

Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, а около трети давали имя ребенку в честь родственника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 64% респондентов, имеющих детей, выбирали имя для ребенка, исходя из личных предпочтений, 27% – назвали в честь члена семьи, 7% – в честь святого.

Еще 4% россиян назвали детей в честь знаменитого человека, 3% – в честь выдающейся исторической персоны, 2% – именем персонажа книги или фильма, 1% – в свою честь.

Чаще всего просто понравившееся имя для ребенка выбирали респонденты в возрасте 18-24 лет (77% от этой группы), а называли в честь члена семьи больше всего респонденты 60 лет и старше (32%). Затруднились ответить, чем руководствовались в выборе имени, 1%.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.