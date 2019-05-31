Васильева ответила на предложение отказаться от шестидневки в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что школы вправе решать вопрос обучения детей в пятидневную или шестидневную учебные недели, но углубленное изучение предметов возможно только при шестидневке, сообщает РИА "Новости".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Васильевой отказаться от шестидневной недели в школах и провести по этому вопросу общероссийский школьный референдум в каждом регионе.
"В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации относятся к компетенции образовательной организации (статья 28 Федерального закона)", – говорится в письме министра.
В письме поясняется, что образовательная программа включает объем, содержание, планируемые результаты, а также организационно-педагогические условия и формы аттестации, которые представлены в виде учебного плана.
Васильева подчеркнула, что родители и законные представители учеников имеют право выбирать школы с пятидневной учебной неделей.
"В соответствии со статьей 44 Федерального закона родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка общеобразовательную организацию, в том числе с организацией образовательной деятельности при пятидневной учебной неделе", – отметила Васильева.
При этом углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе, добавила министр.
Комментарии
Шестидневка для школьников - это какой-то концлагерь, с моей точки зрения.
> Углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе
Ну так уберите всякие мусорные предметы типа основ религии - глядишь, и поместитесь в пять дней!
эт точно сократите по одному уроку музыки/рисования/биологии и раскидайте жалких 4 урока по одному на 5 дней
"Углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе."
Углубленное изучение предметов возможно при УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ, а не "галопом по европам".
в начальной школе- основы религиозных культур, занимательный русский, занимательная математика, информатика и ИКТ, уже 4 урока, куда их деть? три физ-ры, 2 английских
31.05.2019 11:43
- гость -
Да уберите уже совсем эту биологию, нафиг она нужна. Будем лечиться гомеопатией и святой водой, верить в телегонию и говорить, что гены есть только у генномодифицированных организмов.
31.05.2019 12:17
- гость -
и че прикопались именно к биологии? я образно написала, мне вот нафиг никогда в жизни не пригодилась химия, физика
Учёных много а умных-мало.
31.05.2019 12:37
- гость -
Спецом для таких как вы в магазинах продается соль с пониженным содержанием хлора, че. Химия ж в жизни не нужна.
То что предмет не пригодился в жизни вовсе не значит что он был вам бесполезным. От них ваш мозг начинал морщица и появлялась дополнительная извилина, и вы теперь должны быть благодарны что ваш мозг если предстоит случай вскрыть его, будет выглядеть как будто его пожевал верблюд
31.05.2019 12:17
- гость -
интересно, в какой школе под вывеской биологии преподают фармакологию?
мне вот нафиг никогда в жизни не пригодилась химия, физика
кому-то и алгебра не пригодится - в каждом телефоне калькулятор есть, интегралы вообще не нужны, русский зачем изучать? - комп поправит сам.
Тем кому не пригодилась физика и химия , вы действительно так думаете ? Или если пошевелить извилинами , можете вспомнить и ПОНЯТЬ , что знания о токе ( ну хоть какие то ) у вас есть , о кислотах и щелочах и их применении - это только то, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни . А если оглянуться вокруг , то и другое вспомнится , что кажется нам само собой разумеющимся ( на подсознательном уровне ) , а ведь именно этому нас научили в школе .
А по теме - пусть учатся , хоть этим занимаются , а то растёт поколение тунеядцев : все им должны , а они никому и ничего .
31.05.2019 12:55
- гость - комп поправит сам
Что мы и наблюдаем, например, на данном новостном сайте. Что в статьях, что в комментариях - ошибок вагон и маленькая тележка.
31.05.2019 12:17
- гость - А с каких пор генетика - это раздел фармакологии? Логика, видимо, тоже.