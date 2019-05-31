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Путин назвал многодетных родителей главными людьми в стране

, ИА "Амител"
"Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны", – отметил Путин
Путин уверен, что в многодетных семьях не может быть плохого воспитания / Фото: sputnik.kg

Путин уверен, что в многодетных семьях не может быть плохого воспитания / Фото: sputnik.kg

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов "Родительской славы" в Кремле заявил, что многодетные родители во многом определяют будущее страны, передает ТАСС.

Путин обратил внимание на слова одного из награжденных о том, что в 1990-е годы многодетные родители не думали о поддержке со стороны властей, не ждали оценки от кого бы то ни было, а просто хотели иметь большую семью.

"Все это действительно от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых <…> зависит будущее нашей страны. Потому что все в руках таких молодых людей как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите", – отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что в таких семьях не может быть плохого воспитания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.05.2019 11:56
- гость -

О президенте сейчас люди судят по делам, а не по словам. Нашлись обещаний.

0  0
31.05.2019 11:56
- гость -

Неужели?А я думал, что главные люди ротенберг, сечин и потанин

0  0
31.05.2019 11:57
- гость -

Бла, бла, бла

0  0
31.05.2019 12:02
- гость -

Многодетные семья это бедность и нищета

0  0
31.05.2019 12:09
- гость -

Цель государства - наплодить безропотную нищету. Чтобы родители пахали не поднимая головы, чтобы одеть и накормить деток своих. И боялись слово сказать против власти.

0  0
31.05.2019 12:11
- гость -

назвать можно как угодно, только это ничего не меняет

0  0
31.05.2019 12:15
- гость -

ошибся в одном слове. "люди"-"налогоплательщики".

0  0
31.05.2019 12:23
- гость -

"Он также выразил уверенность, что в таких семьях не может быть плохого воспитания."

по моему гарант ошибся.

я около ТЦ Алтай регулярно весной летом и осенью вижу семью
много детей, мама,
дети бегают, просят деньги, если не даешь - плюются, что-то кричат, они не мыты, иногда босы, судя по всему не посещают школу, т.к. вижу их регулярно. Пару раз видел как они скручивали с машин колпачки с колес и пытались еще стащить по мелочи.
Они, определенно, дурно воспитаны.

и это не единственный пример.

0  0
31.05.2019 12:24
- гость -

Власти наплевать на народ и они это четко показывают своими действиями (законами, указами). Путин говорит одно, а делает все наоборот!

0  0
31.05.2019 12:38
- гость -

А я думал, что все равны....

0  0
31.05.2019 12:39
- гость -

шлепки китайские на фото просто улет!

0  0
31.05.2019 13:04
- гость -

фотка - апофигей путинского режима.

0  0
31.05.2019 13:04
- гость -

Врет - ни одного слова что он обещал ни делал - все можно проверить смотри все его высказывания и обещания с 2000 года...

0  0
31.05.2019 13:04
- гость -

кто в основном рожает много детей? кому материнский капитал - это деньги?! самые бедные и необразованные. У этих детей потом какое будущее? Они смогут выучиться? Они смогут развивать в стране высокотехнологичные производства? Они способны принимать участие в создании роботов? Так для чего это все?

0  0
31.05.2019 13:11
месный

31.05.2019 13:04
- гость -

из них получится отличное пушечное мясо. в атаку за ништяки ротенбергов, сечиных и прочих соловьёвых

0  0
31.05.2019 13:12
- гость -

На фото адепты слушают проповедь своего гуру.

0  0
31.05.2019 13:13
- гость -

Местный, ты что путинского гебельса на одну доску с хозяевами страны ставишь?

0  0
31.05.2019 13:17
Анютка

Значит остальные не люди, они ничего не значат для этой страны? 50% многодетных семей создаются только из-за того, что родители не знают что можно купить презерватив, какое там будущее страны? Дети, которые с детства видят пьющую мать? Те, которые с рождения знают, что еду можно своровать или выпросить? Я горжусь теми семьями, которые осознанно рожают детей, зная что могут поднять ребёнка, дать ему достойное воспитание, подарить этой стране достойного гражданина, который в будущем поднимет её с колен, тогда уже не важно сколько детей в этой семье. Хотя им лучше, когда люди с низкой социальной ответственностью, рожают себе подобных. Такие не будут сопротивляться, спорить, не поднимут бунт, не сместят президента, дай им бутылку и они будут восхвалять тебя, дай много денег и ты станешь для них богом. Надеюсь, что когда нибудь этот мир исправится, но пока всё очень плачевно...

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31.05.2019 13:17
- гость -

Соловьев талантливый засиратель мозгов. Каждый день говорить ни о чем годами, это не каждый сможет, он свои деньги отрабатывает сполна в отличии от косноязычных членов ОПГ, которые сели на нефтяную трубу и молча получают бабло не напрягаясь.

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31.05.2019 13:18
Володя

оторванный от реалий сказочный сказочник

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