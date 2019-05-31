Путин назвал многодетных родителей главными людьми в стране

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов "Родительской славы" в Кремле заявил, что многодетные родители во многом определяют будущее страны, передает ТАСС.
Путин обратил внимание на слова одного из награжденных о том, что в 1990-е годы многодетные родители не думали о поддержке со стороны властей, не ждали оценки от кого бы то ни было, а просто хотели иметь большую семью.
"Все это действительно от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых <…> зависит будущее нашей страны. Потому что все в руках таких молодых людей как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите", – отметил Путин.
Он также выразил уверенность, что в таких семьях не может быть плохого воспитания.
Комментарии
О президенте сейчас люди судят по делам, а не по словам. Нашлись обещаний.
Неужели?А я думал, что главные люди ротенберг, сечин и потанин
Бла, бла, бла
Многодетные семья это бедность и нищета
Цель государства - наплодить безропотную нищету. Чтобы родители пахали не поднимая головы, чтобы одеть и накормить деток своих. И боялись слово сказать против власти.
назвать можно как угодно, только это ничего не меняет
ошибся в одном слове. "люди"-"налогоплательщики".
"Он также выразил уверенность, что в таких семьях не может быть плохого воспитания."
по моему гарант ошибся.
я около ТЦ Алтай регулярно весной летом и осенью вижу семью
много детей, мама,
дети бегают, просят деньги, если не даешь - плюются, что-то кричат, они не мыты, иногда босы, судя по всему не посещают школу, т.к. вижу их регулярно. Пару раз видел как они скручивали с машин колпачки с колес и пытались еще стащить по мелочи.
Они, определенно, дурно воспитаны.
и это не единственный пример.
Власти наплевать на народ и они это четко показывают своими действиями (законами, указами). Путин говорит одно, а делает все наоборот!
А я думал, что все равны....
шлепки китайские на фото просто улет!
фотка - апофигей путинского режима.
Врет - ни одного слова что он обещал ни делал - все можно проверить смотри все его высказывания и обещания с 2000 года...
кто в основном рожает много детей? кому материнский капитал - это деньги?! самые бедные и необразованные. У этих детей потом какое будущее? Они смогут выучиться? Они смогут развивать в стране высокотехнологичные производства? Они способны принимать участие в создании роботов? Так для чего это все?
31.05.2019 13:04
- гость -
из них получится отличное пушечное мясо. в атаку за ништяки ротенбергов, сечиных и прочих соловьёвых
На фото адепты слушают проповедь своего гуру.
Местный, ты что путинского гебельса на одну доску с хозяевами страны ставишь?
Значит остальные не люди, они ничего не значат для этой страны? 50% многодетных семей создаются только из-за того, что родители не знают что можно купить презерватив, какое там будущее страны? Дети, которые с детства видят пьющую мать? Те, которые с рождения знают, что еду можно своровать или выпросить? Я горжусь теми семьями, которые осознанно рожают детей, зная что могут поднять ребёнка, дать ему достойное воспитание, подарить этой стране достойного гражданина, который в будущем поднимет её с колен, тогда уже не важно сколько детей в этой семье. Хотя им лучше, когда люди с низкой социальной ответственностью, рожают себе подобных. Такие не будут сопротивляться, спорить, не поднимут бунт, не сместят президента, дай им бутылку и они будут восхвалять тебя, дай много денег и ты станешь для них богом. Надеюсь, что когда нибудь этот мир исправится, но пока всё очень плачевно...
Соловьев талантливый засиратель мозгов. Каждый день говорить ни о чем годами, это не каждый сможет, он свои деньги отрабатывает сполна в отличии от косноязычных членов ОПГ, которые сели на нефтяную трубу и молча получают бабло не напрягаясь.
оторванный от реалий сказочный сказочник