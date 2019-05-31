Медики назвали продукты, которые сокращают жизнь

Международная группа ученых (Испания, Бразилия и США) в ходе исследования пришла к выводу, что продукты с высокой степенью обработки способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышают риск преждевременной смерти, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на MedicalXpress.

К ультраобработанной пище относятся хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, газированные напитки, кукурузные хлопья, восстановленные мясные и рыбные продукты. Такие продукты составляют 20-60% ежедневного рациона жителей разных стран.

По итогам многолетних наблюдений специалисты пришли к выводу, что увеличение доли потребления таких продуктов способствует повышению риска различных болезней сердца и сосудов на 11-13%.

Кроме того, употребление более четырех порций ультраобработанной пищи в день на 62% увеличивает риск летального исхода по различным причинам, связанным со слабым здоровьем. Каждая дополнительная порция таких продуктов повышает этот риск на 18%.

В свою очередь включение в рацион здоровой пищи с минимальной степенью обработки снижает возможность развития патологий, уверены исследователи.