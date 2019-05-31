Религиозные организации могут получить исключительное право организовывать паломнические поездки. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, пишет "Парламентская газета".

Согласно документу, паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также для участия в религиозных обрядах и церемониях.

Продолжительность паломнической поездки может составлять от 24 часов до шести месяцев.

Паломничеством будет признано мероприятие по организации поездки к месту поклонения, размещение граждан, обеспечение питанием, деятельность по развитию международных связей и контактов в паломнических целях.

Ранее были названы самые популярные малые города России для летних поездок. В списке, к примеру, оказался Олонец в Карелии. Этот небольшой город исстари носил репутацию купеческого города, здесь неплохо сохранились купеческие дома, построенные еще в позапрошлом веке, а также многочисленные церкви и храмы.