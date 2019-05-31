Суд в Барнауле подтвердил законность сноса усадьбы купца Михайлова

Центральный суд Барнаула 30 мая отказал организации "Гражданский патруль", которая пыталась добиться, чтобы усадьбу Михайлова в Барнауле внесли в реестр исторических памятников, сообщают "Вести Алтай".

Общественники пытались добиться того, чтобы усадьбу, построенную сто лет назад, внесли в реестр выявленных исторических памятников. Следующим шагом должно было стать проведение экспертизы, чтобы выяснить, имеет ли здание историческую ценность для города. Для этого активисты обратились в Алтайохранкультуру, однако ведомство не стало вмешиваться, сославшись на то, что охранный статус с усадьбы был снят решением депутатов АКЗС, и пересматривать это постановление нет оснований. Бездействие управления по охране памятников хотели опротестовать в суде Центрального района, но попытка не удалась. Защитники усадьбы готовятся подавать апелляцию в краевой суд.

"В удовлетворении наших исковых требований отказали в полном объеме. С данным решением суда мы не согласны, не полностью изучены все обстоятельства дела, поэтому мы, скорее всего, намерены обжаловать данное решение в Алтайском краевом суде. У нас есть на это месяц. Сегодняшнее заседание продлилось около двух с половиной часов, в заседании был допрошен в качестве свидетеля кандидат исторических наук Данил Дегтярёв, были заслушаны позиции всех сторон, потом прошли судебные требования, после этого было вынесено решение суда", – сообщил активист Игорь Берг.

Между тем, сейчас строители временно приостановили снос усадьбы и бывшей поликлиники рядом. Они разрушены примерно на 40%.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко прокомментировал историю с усадьбой. По его словам, несколько лет назад участок земли был выведен из краевой собственности и передан в федеральную. Затем надзорным ведомством был разработан проект офиса, который прошел через Градостроительный совет, выделены деньги и процесс принял необратимый характер.

Губернатор рассказал, ему известен тот факт, что дом Михайлова в Барнауле в 2006 году был исключен из перечня объектов культурного наследия региона. Однако какими причинами тогда руководствовались, принимая такое решение, – неясно. Губернатор не видит механизмов, как повлиять на прокуратуру, которая все процедуры проводит на законных основаниях.