Самые опасные пешеходные переходы в Барнауле переделают к 2021 году

Сразу 23 самых опасных пешеходных перехода в Барнауле, где чаще всего происходят ДТП, переделают по инициативе Общероссийского народного фронта к 2021 году.

В перечень вошли семь нерегулируемых пешеходных переходов на улице Юрина, по пять на улицах Малахова и Попова, четыре на улице Антона Петрова и два на проспекте Ленина. В текущем году на них нанесут дорожную разметку из термопластичных материалов и установят консольные стойки с дорожными знаками, обладающими повышенной световозвращающей способностью. Так, безопаснее для горожан станет участок протяженностью 840 метров на улице Юрина по направлению в сторону улицы Попова.

Основная часть первоочередных работ будет завершена к концу июня. Разметка из термопластичных материалов уже появилась на пешеходном переходе в районе парка развлечений "Солнечный ветер" на проспекте Ленина. Эксперты ОНФ обращали на него особое внимание в связи с необходимостью обеспечения безопасности детей. В 2016-2018 годах на этом переходе произошло 16 ДТП, 17 человек пострадали. В дальнейшем общественники предлагают установить здесь светофорный объект.

Разметка из термопластичных материалов нанесена напротив Алтайского государственного университета на проспекте Ленина. Ранее рассматривалась возможность демонтажа этого перехода.

Общественники предлагают, к примеру, оборудовать светофорным объектом переход на улице Антона Петрова в районе ТРЦ "Огни", где нередко происходят дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов. В качестве первоочередных мер повышения безопасности в этом году здесь улучшат освещенность и нанесут разметку из термопластичных материалов.

В марте текущего года в Барнауле была создана рабочая группа, в которую вместе с экспертами ОНФ вошли сотрудники ГИБДД, городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Рабочая группа занялась обследованием нерегулируемых пешеходных переходов для формирования планов работ.