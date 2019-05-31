Победители и призеры Олимпиады разных лет соберутся на Алтае

Призеры и победители Олимпийских игр разных лет приедет в Республику Алтай с 2 по 12 июня. Как сообщает пресс-служба правительства, визит заслуженных мастеров спорта в формате Алтайской экспедиции чемпионов будет проходить в рамках спортивного фестиваля "РОССИЯ. Спорт и Дети" – масштабного, социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодежи России".

Генеральный партнер программы – Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

В составе делегации: руководитель Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодежи России" Российского союза спортсменов Наталья Боярская, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта Людмила Титова, олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Ирина Минх, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта Галина Куклева, олимпийский чемпион по бобслею, заслуженный мастер спорта Владимир Козлов, серебряный призер олимпийских игр по бобслею Алексей Селиверстов.



В рамках визита организуют встречи с активной молодежью, студентами, юными спортсменами, тренерами, школьниками Горно-Алтайска, Майминского, Чемальского, Турочакского, Онгудайского и Шебалинского районов, сообщается на сайте Спорткомитета региона.