За последние несколько лет каждый из нас хотя бы раз сталкивался с "облаками", выгружая фотографии со смартфона в виртуальное хранилище или обмениваясь с коллегами тяжелыми файлами. Действительно, с удобством личного "облака" не поспоришь, а вот внедрение cloud*-технологий в рамках организации до сих пор вызывает вопросы и у собственников барнаульского бизнеса, и у обычных сотрудников. На самые распространенные из них мы с помощью специалистов МТС постарались ответить в этом материале.

– "Облако" – это просто большая виртуальная флешка?

– Не только. Кроме хранения информации, облачные сервисы позволяют быстро анализировать и обрабатывать большие объемы данных, организовывать полноценные удаленные рабочие места для сотрудников и пользоваться лицензионным программным обеспечением (включая самые популярные офисные пакеты), за которое не надо дополнительно платить.

– У меня мелкий бизнес, для чего мне "облако"?

– Сложившийся стереотип, что cloud-сервисы подходят только для крупных компаний, давно устарел. Неважно, что у вас за бизнес (кофейня, небольшое производство, торговая компания или салон красоты) – "облака" подойдут вам, если вы хотите обеспечить данным компании абсолютную безопасность и иметь мгновенный доступ к своей информации из любой точки планеты. Облачные решения становятся панацеей, если у вас есть удаленные сотрудники (фрилансеры, мерчендайзеры, торговые представители, экспедиторы) и если вы хотите контролировать, как идут дела, в режиме 24/7 – из офиса, дома или находясь в отпуске.

Кроме того, "облака" можно подключать по мере необходимости – например, арендовать необходимые мощности под какой-то проект. Платите в этом случае вы только за то время и те сервисы, которыми фактически пользуетесь.

– Любой новый сервис – всегда дополнительные расходы. Наверняка облачные сервисы обойдутся мне в сотни тысяч…

– Любой новый сервис – это, прежде всего, оптимизация затрат. "Облака" спасают от лишних расходов: вам не нужно покупать собственное мощное дорогостоящее оборудование, отдельно платить хостинг-провайдеру или держать в штате IT-специалиста – все необходимые ресурсы предоставляются провайдером услуги и входят в базовые пакеты. Еще один плюс – облачные сервисы не имеют территориальной привязки, на их работу никак не влияет переезд офиса, открытие дополнительных филиалов, увеличение или уменьшение штата сотрудников, так что они очень удобны для масштабирования бизнеса.

– А почему нельзя пользоваться обычным бесплатным "облаком", которых полно в интернете?

– Ключевой фактор – надежность. Если хакеры доберутся до ваших личных фото – это неприятно, но не более того. Потеря же конфиденциальной бизнес-информации может обернуться настоящей катастрофой – как финансовой, так и репутационной. К тому же популярные облачные сервисы бесплатно предоставляют очень маленький объем хранилища, а за его расширение все равно придется платить.

– Где физически будет храниться та информация, которую я загружу в "облако"?

– В Центре обработки данных (ЦОДе). Например, у МТС более 10 крупных ЦОДов по стране. Один из них расположен рядом, в Новосибирске. ЦОД защищен от всех возможных видов проникновения и воздействия, включая природные катастрофы, и в нем можно арендовать место под "облако" и быть уверенным в полной сохранности и безопасности данных.

Узнать больше про облачные технологии в помощь бизнесу можно на сайте МТС или по телефону 8 800 234 59 19.

*Клауд — прим.ред.