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Повышенная "облачность": что такое cloud-технологии и зачем они вашему бизнесу

, ИА "Амител"
Облачные сервисы, позволяя минимизировать затраты, могут стать настоящим спасением для многих алтайских компаний
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

За последние несколько лет каждый из нас хотя бы раз сталкивался с "облаками", выгружая фотографии со смартфона в виртуальное хранилище или обмениваясь с коллегами тяжелыми файлами. Действительно, с удобством личного "облака" не поспоришь, а вот внедрение cloud*-технологий в рамках организации до сих пор вызывает вопросы и у собственников барнаульского бизнеса, и у обычных сотрудников. На самые распространенные из них мы с помощью специалистов МТС постарались ответить в этом материале.

– "Облако" – это просто большая виртуальная флешка?

Не только. Кроме хранения информации, облачные сервисы позволяют быстро анализировать и обрабатывать большие объемы данных, организовывать полноценные удаленные рабочие места для сотрудников и пользоваться лицензионным программным обеспечением (включая самые популярные офисные пакеты), за которое не надо дополнительно платить.

– У меня мелкий бизнес, для чего мне "облако"?

– Сложившийся стереотип, что cloud-сервисы подходят только для крупных компаний, давно устарел. Неважно, что у вас за бизнес (кофейня, небольшое производство, торговая компания или салон красоты) – "облака" подойдут вам, если вы хотите обеспечить данным компании абсолютную безопасность и иметь мгновенный доступ к своей информации из любой точки планеты. Облачные решения становятся панацеей, если у вас есть удаленные сотрудники (фрилансеры, мерчендайзеры, торговые представители, экспедиторы) и если вы хотите контролировать, как идут дела, в режиме 24/7 – из офиса, дома или находясь в отпуске.

Кроме того, "облака" можно подключать по мере необходимости – например, арендовать необходимые мощности под какой-то проект. Платите в этом случае вы только за то время и те сервисы, которыми фактически пользуетесь.

– Любой новый сервис – всегда дополнительные расходы. Наверняка облачные сервисы обойдутся мне в сотни тысяч…

– Любой новый сервис – это, прежде всего, оптимизация затрат. "Облака" спасают от лишних расходов: вам не нужно покупать собственное мощное дорогостоящее оборудование, отдельно платить хостинг-провайдеру или держать в штате IT-специалиста  все необходимые ресурсы предоставляются провайдером услуги и входят в базовые пакеты.  Еще один плюс – облачные сервисы не имеют территориальной привязки, на их работу никак не влияет переезд офиса, открытие дополнительных филиалов, увеличение или уменьшение штата сотрудников, так что они очень удобны для масштабирования бизнеса.

– А почему нельзя пользоваться обычным бесплатным "облаком", которых полно в интернете?

– Ключевой фактор – надежность. Если хакеры доберутся до ваших личных фото – это неприятно, но не более того. Потеря же конфиденциальной бизнес-информации может обернуться настоящей катастрофой как финансовой, так и репутационной. К тому же популярные облачные сервисы бесплатно предоставляют очень маленький объем хранилища, а за его расширение все равно придется платить.

– Где физически будет храниться та информация, которую я загружу в "облако"?

– В Центре обработки данных (ЦОДе). Например, у МТС более 10 крупных ЦОДов по стране. Один из них расположен рядом, в Новосибирске. ЦОД защищен от всех возможных видов проникновения и воздействия, включая природные катастрофы, и в нем можно арендовать место под "облако" и быть уверенным в полной сохранности и безопасности данных.

Узнать больше про облачные технологии в помощь бизнесу можно на сайте МТС или по телефону 8 800 234 59 19.

*Клауд — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2019 11:50
!

первый вопрос, какую ответственность несёт МТС в случае утраты моих данных или утечки моих данных? ответ НИКАКУЮ они об этом даже не думали

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31.05.2019 12:09
- гость -

а потом по электронной подписи с вас спишут квартиру, или оформят на вас фирму и т.д. и т.п.

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31.05.2019 12:18
месный

а ещё это способ потерять все ваши данные или поделиться ими непонятно с кем.

Для фирм однодневок самое оно так-то я думаю.

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