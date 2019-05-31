Форум "Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития Российской Федерации" проходит в пятницу, 31 мая, в Барнауле. Его организаторами выступают Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, комитет Государственной думы по аграрным вопросам.

В форуме принимает участие глава края Виктор Томенко. По сообщению его пресс-службы, главным событием форума станет презентация программы по устойчивому развитию сельских территорий, которая будет реализовываться в России с 1 января 2020 года. По данной теме выступят председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по аграрным вопросам Владимир Плотников, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, представители законодательной власти регионов России.

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