Еженедельная комиссия в составе алтайского Минтранса, мэрии Барнаула и общественников проверили ремонт дорожного полотна в Новоалтайске, который участвует в проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"На одном из заседаний рабочей группы было принято решение о том, что периодически будем выезжать на один из объектов с целью проверки, а также возможного обмена опытом. Мы хотим и дальше работать над качеством выполняемых работ в рамках нацпроекта, есть определенные задачи, которые всем субъектам-участникам необходимо выполнять ежегодно, в связи с чем наш региональный проектный офис работает практически круглосуточно", – цитирует пресс-служба Минтранса слова главы ведомства Александра Дементьева.
В целом у специалистов не возникло вопросов к подрядчику по оценке качества работ. Всего в 2019 году на территории Алтайского края реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Из федерации получено более 1,7 млрд рублей, всего из бюджетов разных уровней порядка 6 млрд рублей. Благодаря подобному объему средств дорожные работы будут проводиться на территории всего региона и затронут каждый район – будет обновлено более 200 объектов. Самые масштабные мероприятия запланированы в краевой столице, здесь обновят 33 участка улиц, включая центральную улицу города – проспект Ленина, в Бийске отремонтируют объекты на 18 улицах, в Новоалтайске – на девяти.
Комментарии
"В целом у специалистов не возникло вопросов к подрядчику по оценке качества работ." Дорог в Новоалтайске не обнаружено. Если это дороги, тогда водитель это ямщик, человек двигающийся по ямам.
Разговоров нет, центральные улицы в Новоалтайске более или менее нормальном состоянии.А в сторону, все пипец!!! Я расскажу про микрорайон "Чесноковка" , дороги круглый год в непроезжем состоянии Зимой кальи летом ямы. не каждый таксист отваживается сюда ездить. с 1983 года не одна дорога не ремонтировалась. А они центральные каждый год катают новеньким асфальтом, что их господ не дай бог качнуло, а вы "челядь" с периферии ждите чуда
За прошедшие пост советские времена был "заплатный" ремонт ул. Майской. Когда Линейная полностью превратилась в сплошную яму отсыпали щебнем и прогрейдировали. Проезжая часть ул. Ленина из асфальтового покрытия с большими ямами после проводимой газификации (конца и края не видно уже более 10 лет!) превратилась в расхлестанную грунтовую дорогу, непролазную весной и после хорошего дождя.
Пусть прокатится по нашим улицам с " ветерком". Сплошное враньё от власти!