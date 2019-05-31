Еженедельная комиссия в составе алтайского Минтранса, мэрии Барнаула и общественников проверили ремонт дорожного полотна в Новоалтайске, который участвует в проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"На одном из заседаний рабочей группы было принято решение о том, что периодически будем выезжать на один из объектов с целью проверки, а также возможного обмена опытом. Мы хотим и дальше работать над качеством выполняемых работ в рамках нацпроекта, есть определенные задачи, которые всем субъектам-участникам необходимо выполнять ежегодно, в связи с чем наш региональный проектный офис работает практически круглосуточно", – цитирует пресс-служба Минтранса слова главы ведомства Александра Дементьева.

В целом у специалистов не возникло вопросов к подрядчику по оценке качества работ. Всего в 2019 году на территории Алтайского края реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Из федерации получено более 1,7 млрд рублей, всего из бюджетов разных уровней порядка 6 млрд рублей. Благодаря подобному объему средств дорожные работы будут проводиться на территории всего региона и затронут каждый район – будет обновлено более 200 объектов. Самые масштабные мероприятия запланированы в краевой столице, здесь обновят 33 участка улиц, включая центральную улицу города – проспект Ленина, в Бийске отремонтируют объекты на 18 улицах, в Новоалтайске – на девяти.

