Принято считать, что чем дальше от Москвы, тем дальше от цивилизации и "высоких" технологий. Но далеко не всегда и далеко не во всем это так. Например, если вам сказали, что ваш стоматологический случай безнадежный, зубы вам не вернуть, и самое большее, на что вы можете рассчитывать, – съемные протезы, – вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации. Нужно искать специалиста, который вам поможет. И находится он совсем не обязательно в Москве или Европе!

НОВАЯ УЛЫБКА ЗА ОДИН ДЕНЬ

– Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent (г. Новосибирск), хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти, или тем, у кого отсутствует достаточный объем костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия "неблагоприятное состояние кости". Михаил Семенович знает, о чем говорит: опытный имплантолог одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов. Его пациенты получили не просто зубы, они вновь обрели улыбки, уверенность и возможность не отказывать себе в маленьких радостях жизни – например, баловать себя любимыми лакомствами, которых раньше были лишены.

Благодаря инновационной для большинства российских регионов услуге, которую иначе называют "зубы за один день", людям не приходится месяцами (а иногда и годами) проходить через череду неприятных операций и процедур, за один день (иногда 2-3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают постоянные зубы и в тот же день начинают ими пользоваться.

А выполняя операции имплантации с использованием скуловых имплантатов (зигомы), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, доктор Тодер свел количество "безнадежных" случаев практически к нулю.

– Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость), – объясняет доктор Тодер. – Скуловые имплантаты мы также устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики: то есть за один день пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие пациенты могли только мечтать!

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

Сегодня в клинику iDent едут пациенты от Москвы и центральной части России до отдаленных районов Севера и Дальнего Востока и даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.

– Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даем человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, – гарантирует Инна Тодер, директор Международного центра имплантологии iDent. – Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация "завтра улетать, а работа не готова" исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете!

Международный центр имплантологии iDent

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел. 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

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