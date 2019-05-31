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Регионам предложили оставлять 30% от НДПИ в виде углеводородного сырья

, ИА "Амител"
Депутат отметил, что принятие инициативы поможет повысить качество жизни в регионах
Реализация проекта приведет к перераспределению поступлений по НДПИ / Фото: yandex.ru

Реализация проекта приведет к перераспределению поступлений по НДПИ / Фото: yandex.ru

Депутат Госдумы Михаил Щапов предлагает зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья, сообщает РИА "Новости".

Как пояснил Щапов, сейчас 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет, изменения предлагается внести в статьи 50, 56, 96.6 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

"Предлагаемые проектом федерального закона изменения направлены на частичное перераспределение налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья между уровнями бюджетной системы РФ – уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет с 100% до 70%, установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%", – говорится в пояснительной записке.

Реализация проекта приведет к перераспределению поступлений по НДПИ в виде углеводородного сырья между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, что отразится на снижении ежегодных поступлений от этого налога в федеральный бюджет, в то же время увеличатся ежегодные поступления в бюджеты субъектов на аналогичную сумму, это не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Щапов также отметил, что принятие проекта поможет повысить качество жизни в регионах, а их жители получат реальную пользу от интенсивной разработки месторождений. Кроме того, чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета, предлагается уменьшить размер межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов, что также повысит их финансовую самостоятельность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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