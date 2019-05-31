Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter назвал "серьезным мужиком" ракету-носитель "Протон-М".
"Протон-М" — мужик серьёзный pic.twitter.com/34Yz6c4K9g— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 мая 2019 г.
Ранее ракета "Протон-М" вывела на орбиту спутник "Ямал-601", который должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".
В 2019 году планируется еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Накануне Рогозин заявил, что лично проследит за первым пуском в 2019 году "Протона" с космодрома Байконур.
Ранее Рогозин рассказал об отечественных ракетах и в качестве примеров взял машины российского автопрома. Для наглядности он назвал "Союз-2" "Жигулями", а "Ангару" – КамАЗом. "Союз-2" можно сравнить условно с "Жигулями", а "Ангара" – это уже КамАЗ по грузоподъемности и по обеспечивающей инфраструктуре", – подчеркнул Рогозин.
Комментарии
"в своем Twitter назвал "серьезным мужиком" ракету-носитель "Протон-М"." тогда как будит выглядеть серьезная женщина для этого мужика. Будим ждать.?
Какая честь ! вы только пойми те эту фразу "лично проследит за первым пуском" то есть он объявляет что все бросит (даже если пуск будет в выходной день) и придет посмотреть когда будет запуск? Что же Королев то таких высказываний не делал...А раньше проектировщика и ответственное лицо под мост ставили при проверке моста....