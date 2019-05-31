Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter назвал "серьезным мужиком" ракету-носитель "Протон-М".

Ранее ракета "Протон-М" вывела на орбиту спутник "Ямал-601", который должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".

В 2019 году планируется еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".

Накануне Рогозин заявил, что лично проследит за первым пуском в 2019 году "Протона" с космодрома Байконур.

Ранее Рогозин рассказал об отечественных ракетах и в качестве примеров взял машины российского автопрома. Для наглядности он назвал "Союз-2" "Жигулями", а "Ангару" – КамАЗом. "Союз-2" можно сравнить условно с "Жигулями", а "Ангара" – это уже КамАЗ по грузоподъемности и по обеспечивающей инфраструктуре", – подчеркнул Рогозин.