Прародителей человеческой цивилизации определили ученые

Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на EurekAlert!.

Исследованиями занималась международная группа ученых. Они проанализировали древнюю ДНК из останков, хранящихся в музеях по всему миру.

Как выяснилось, производящие продукты древние люди пришли в Восточную Африку из северо-восточной части. Они смешались с местными фуражирами 3500-4500 лет назад.

Кроме того, позже в регион пришли и народы с северо-востока и запада Африки.

"Сегодня Восточная Африка является одним из самых генетически, лингвистически и культурно разнообразных мест в мире", – заключила доктор философии, биоархеолог Элизабет Сочук.