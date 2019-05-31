Шестеро детей пострадали, упав с улетевшего уличного батута в Бурятии

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбиниму Самбуева.

ЧП в Улан-Удэ произошло в четверг, 30 мая. Резкий порыв ветра поднял батут, на котором играли дети. Как пояснили в Минздраве Бурятии, дети упали с высоты третьего этажа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пункт "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Бурятии начала проверку. Ранее глава республики сообщил, что семьям пострадавших детей выплатят компенсацию на лечение.

Самбуев отметил, что четырехлетний малыш, получивший ушибы, стал шестым в списке пострадавших на детском аттракционе. Мальчика направили на амбулаторное лечение.

Состояние попавшей в реанимацию четырехлетней девочки остается тяжелым. Врачи провели операцию по извлечению костных обломков и устранению пневмоторакса.

Также в реанимации в тяжелом состоянии остается семилетний мальчик. Медики продолжают его обследование.

В это же отделение попали еще две девочки: одна с переломом предплечья и ушибом головного мозга, другая – с рвано-ушибленной раной подбородка с переходом на губу и ушибом головного мозга.

В травматологическое отделение попала девочка в состоянии средней степени тяжести.

"Мы связались с Минздравом РФ, проконсультировались с главным внештатным нейрохирургом РФ, согласовали объем лечения, кроме того, консультируемся со специалистами Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко", – заявил Самбуев.