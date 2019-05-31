Медведев вернулся из Туркменистана с щенком алабая

Премьер-министр Дмитрий Медведев со встречи глав правительств СНГ, прошедшей в столице Туркменистана, вернулся с щенком алабая, которого ему подарил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, пишет "Российская газета".

Отмечается, что Бердымухамедов лично забрал Медведева из гостиницы, причем приехал он за рулем раритетного ГАЗ-21 изумрудного цвета с белой крышей. После небольшой автомобильной прогулки по Ашхабаду они направились в резиденцию президента, где состоялся рабочий завтрак.

В резиденции Медведева ждал еще один сюрприз. Бердымухамедов подарил пятнистого алабая. Щенок сразу подошел к новому хозяину и улегся у него в ногах.

"Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже", – заметил Бердымухамедов.

Ответным подарком стало раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга выпущена в 1939 году по случаю пятнадцатилетия образования Туркменской ССР. "Это в вашу библиотеку такой памятник исторический", – сказал Медведев, вручая подарок.