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Панкратов-Черный заявил жителям Читы, что Евдокимова убили

, ИА "Амител"
Актер стал почетным гостем кинофестиваля в Забайкальском крае
Фото: 'Чита.ру'

Фото: "Чита.ру"

Советский и российский актер, уроженец Алтайского края Александр Панкратов-Черный 30 мая на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля, прочитав свое стихотворение памяти актера и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявил, что его гибель в 2005 году в автокатастрофе является не случайным ДТП, а убийством.

"Когда убили Мишу Евдокимова, а мы знаем, что убили, я написал стихотворение", – приводит его слова издание "Чита.ру".

Один из организаторов кинофестиваля Александр Михайлов вручил Александру Панкратову-Черному приз за смелость и уникальность актерского мастерства.

Звезда фильмов начала 90-х поблагодарил Александра Михайлова за то, что тот не изменяет своей малой Родине. Читу он назвал такой же "многострадальной, как его родной Алтай". Панкратов-Черный сказал, что в Чите был еще вместе с Виталием Соломиным.

"Тогда на нашу встречу пришла еще его учительница. Она потрепала его по щеке и сказала: "Хулиганишь". Да, мы все хулиганим, потому что любим свою Родину, свою Россию", – сказал актер.

Он прочитал несколько своих патриотических стихотворений.

Отметим, что Забайкальский кинофестиваль традиционно является аналогом нашего Шукшинского фестиваля. В этом году многие из гостей фестиваля уже до этого неоднократно приезжали на Алтай. В частности, актриса Екатерина Гусева, актеры Сергей Никоненко и другие.

Сам же Панкратов-Черный недавно прославился тем, что за пьяный дебош был снят с рейса самолета, летящего из Барнаула в Москву.

Михаил Евдокимов 7 августа 2005 года вместе с женой ехал в село Полковниково на мероприятие в честь 70-летия космонавта Германа Титова. Машина Евдокимова попала в ДПТ, губернатор погиб.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.05.2019 12:47
Костя

Правее его девушка похожа на Сашу Грей

0  0
31.05.2019 12:48
- гость -

Он и в Барнауле это заявлял, года 3 назад или даже больше...

0  0
31.05.2019 12:52
- гость -


31.05.2019 12:47
Костя


правее его мужик стоит

0  0
31.05.2019 12:55
- гость -

31.05.2019 12:52
- гость - 2 стоит Панкратов черный, что ты своего земляка не знаешь? Стыдно товарисч! Правее его и твоя муза имелось в виду

0  0
31.05.2019 13:00
гость

Об этом и передача есть. А вот почему не наказали виновных это вопрос!

0  0
31.05.2019 13:02
- гость -

Как не наказали? А кто начальника УВД уволил и Назара от кормушки отодвинул?

0  0
31.05.2019 13:03
- гость -

Об этом даже фильм художественный есть, кстати неплохой.

0  0
31.05.2019 13:08
- гость -

Если всех виноватых наказывать государство рухнет. Что бы было, если бы в покушении на Ленина не обвинили почти слепую Фанни Каплан, а назвали бы истинных организаторов - соратников Ленина?

0  0
31.05.2019 13:10
- гость -


31.05.2019 13:08
- гость -
Кого конкретно ты имеешь ввиду?

0  0
31.05.2019 13:16
- гость -

похожа. она приглядывает за ним, чтобы лишнего не болтал

0  0
31.05.2019 13:25
- гость -

Кого конкретно ты имеешь ввиду?

Если память не изменяет, вроде Свердлов и Дзержинский, может ошибаюсь, сам почитай.

0  0
31.05.2019 13:36
- гость -

А к убийству подговорили его земляка железнодорожника Олега Щербинского...

0  0
31.05.2019 13:46
- гость -

Который посадив всю семью в машину, поехал ловить мерина, несущегося под 200 км.

0  0
31.05.2019 14:02
- гость -

31.05.2019 13:46
- гость -

На месте ДТП
Ни детей, ни кашолки ни кто и не видел

0  0
31.05.2019 14:11
- гость -

Официальная версия ДТП сплошное вранье. Причем очень глупое и неправдоподобное.
Кстати "терпила" Щербинский где? Никто не слышал?

0  0
31.05.2019 14:21
гость

если знает-пусть назвал бы. баламут он панкратов-черный.

0  0
31.05.2019 14:34
Вася барнаульский

Трудно доказывать истеричным людям очевидную случайность свершившихся событий. По версии Панкратова-Черного на повороте на с. Плешково работал снайпер и "даже есть дырка в колесе от пули". В ДТП сначала обвинили (и вполне законно) Щербинского. Но затем за него "вступился" Кучерена (полагаю, для поднятия собственного имиджа). И дело пересмотрели. Кстати, районного судью Щербакову, которая рассматривала это ДТП, уволили. А краевые судьи засс... не стали брать на рассмотрение это дело.

0  0
31.05.2019 14:34
- гость -

Бывший зэк ждал губернатора? А где папка с компроматом, которую возил с собой Евдокимов?

0  0
31.05.2019 14:38
- гость -

даже есть дырка в колесе от пули
----------------------------------
Хотя бы фотографию выложили.

0  0
31.05.2019 15:12
- гость -

кому он наххен нужен был пропоица !
он сам себя убил барин.

0  0
31.05.2019 15:52
- гость -

Про дырки от пуль в колесе говорили гаишники бывшие на месте ДТП.

0  0
31.05.2019 15:55
не чайкин

васе барнаульскому, дырка у тебя в голове
Фамилия судьи Щегловская, а погиб он случайно, он быстро не ездил, а медленно летал, купи книгу Теплякова и прочитай воспоминания Галины Николаевны, или сьезди на праздник в августе в село и сам у нее спроси, она для общения доступна, а то, что у Черного бак гремит на фоне синьки, это все знают

0  0
31.05.2019 15:56
- гость -

31.05.2019 14:21
гость
если знает-пусть назвал бы. баламут он панкратов-черный.

Я тебе могу назвать, но модератор тут же удалит. Оставляй телефон и домашний адрес, по СМС пришлю и почтой России продублирую.

0  0
31.05.2019 15:59
- гость -

районного судью Щербакову, которая рассматривала это ДТП, уволили.

Действительно, сначала дали ей команду посадить, а потом переобулись и уволили. Типичная судьба слуг, которых хозяева пользуют.

0  0
31.05.2019 16:04
gorca

Первое сообщение об аварии прошло на радио Шансон и там говорилось о двух машинах,одна из которых шла по встречке-потом эту версию "забыли",приплели Щербинского, жена которого, в рассказе об аварии , говорила, что пока ждали ментов и скорую ее дети игради на обочине- разве это не ВРАНЬЕ??? Какие игрв,когда у тебя перед глазами разбившиеся люди? И кажите за кого,кроме Щербинского народ "ходил с флагами" ,а ни за кого!!!

0  0
31.05.2019 16:06
gorca

И скажите за кого (читать так)

0  0
31.05.2019 16:15
Вася барнаульский

Не чайкину. С фамилией судьи может и ошибся. Если с чем-то не согласен - читай внимательнее, а не по диагонали. Подробности знаю не по книгам. Хамить своей маме будешь.

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31.05.2019 18:00
Инга

Многие так и считают , что его убрали те , кого он лишил доступа к бюджету ....

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31.05.2019 19:22
Пионер

Инга, многие и битву экстрасенсов смотрят.

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31.05.2019 19:49
- гость -

Один гаишник говорит другому:"Ты видишь дырку?"А тот:"Нет".Ты где служишь?-В ДПС.
"А отверстие ты видишь"-"Все равно не вижу дырку."

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