Советский и российский актер, уроженец Алтайского края Александр Панкратов-Черный 30 мая на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля, прочитав свое стихотворение памяти актера и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявил, что его гибель в 2005 году в автокатастрофе является не случайным ДТП, а убийством.

"Когда убили Мишу Евдокимова, а мы знаем, что убили, я написал стихотворение", – приводит его слова издание "Чита.ру".

Один из организаторов кинофестиваля Александр Михайлов вручил Александру Панкратову-Черному приз за смелость и уникальность актерского мастерства.

Звезда фильмов начала 90-х поблагодарил Александра Михайлова за то, что тот не изменяет своей малой Родине. Читу он назвал такой же "многострадальной, как его родной Алтай". Панкратов-Черный сказал, что в Чите был еще вместе с Виталием Соломиным.

"Тогда на нашу встречу пришла еще его учительница. Она потрепала его по щеке и сказала: "Хулиганишь". Да, мы все хулиганим, потому что любим свою Родину, свою Россию", – сказал актер.

Он прочитал несколько своих патриотических стихотворений.

Отметим, что Забайкальский кинофестиваль традиционно является аналогом нашего Шукшинского фестиваля. В этом году многие из гостей фестиваля уже до этого неоднократно приезжали на Алтай. В частности, актриса Екатерина Гусева, актеры Сергей Никоненко и другие.

Сам же Панкратов-Черный недавно прославился тем, что за пьяный дебош был снят с рейса самолета, летящего из Барнаула в Москву.

Михаил Евдокимов 7 августа 2005 года вместе с женой ехал в село Полковниково на мероприятие в честь 70-летия космонавта Германа Титова. Машина Евдокимова попала в ДПТ, губернатор погиб.