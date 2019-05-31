Советский и российский актер, уроженец Алтайского края Александр Панкратов-Черный 30 мая на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля, прочитав свое стихотворение памяти актера и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявил, что его гибель в 2005 году в автокатастрофе является не случайным ДТП, а убийством.
"Когда убили Мишу Евдокимова, а мы знаем, что убили, я написал стихотворение", – приводит его слова издание "Чита.ру".
Один из организаторов кинофестиваля Александр Михайлов вручил Александру Панкратову-Черному приз за смелость и уникальность актерского мастерства.
Звезда фильмов начала 90-х поблагодарил Александра Михайлова за то, что тот не изменяет своей малой Родине. Читу он назвал такой же "многострадальной, как его родной Алтай". Панкратов-Черный сказал, что в Чите был еще вместе с Виталием Соломиным.
"Тогда на нашу встречу пришла еще его учительница. Она потрепала его по щеке и сказала: "Хулиганишь". Да, мы все хулиганим, потому что любим свою Родину, свою Россию", – сказал актер.
Он прочитал несколько своих патриотических стихотворений.
Отметим, что Забайкальский кинофестиваль традиционно является аналогом нашего Шукшинского фестиваля. В этом году многие из гостей фестиваля уже до этого неоднократно приезжали на Алтай. В частности, актриса Екатерина Гусева, актеры Сергей Никоненко и другие.
Сам же Панкратов-Черный недавно прославился тем, что за пьяный дебош был снят с рейса самолета, летящего из Барнаула в Москву.
Михаил Евдокимов 7 августа 2005 года вместе с женой ехал в село Полковниково на мероприятие в честь 70-летия космонавта Германа Титова. Машина Евдокимова попала в ДПТ, губернатор погиб.
Комментарии
Правее его девушка похожа на Сашу Грей
Он и в Барнауле это заявлял, года 3 назад или даже больше...
31.05.2019 12:47
Костя
правее его мужик стоит
31.05.2019 12:52
- гость - 2 стоит Панкратов черный, что ты своего земляка не знаешь? Стыдно товарисч! Правее его и твоя муза имелось в виду
Об этом и передача есть. А вот почему не наказали виновных это вопрос!
Как не наказали? А кто начальника УВД уволил и Назара от кормушки отодвинул?
Об этом даже фильм художественный есть, кстати неплохой.
Если всех виноватых наказывать государство рухнет. Что бы было, если бы в покушении на Ленина не обвинили почти слепую Фанни Каплан, а назвали бы истинных организаторов - соратников Ленина?
31.05.2019 13:08
- гость -
Кого конкретно ты имеешь ввиду?
похожа. она приглядывает за ним, чтобы лишнего не болтал
Кого конкретно ты имеешь ввиду?
Если память не изменяет, вроде Свердлов и Дзержинский, может ошибаюсь, сам почитай.
А к убийству подговорили его земляка железнодорожника Олега Щербинского...
Который посадив всю семью в машину, поехал ловить мерина, несущегося под 200 км.
31.05.2019 13:46
- гость -
На месте ДТП
Ни детей, ни кашолки ни кто и не видел
Официальная версия ДТП сплошное вранье. Причем очень глупое и неправдоподобное.
Кстати "терпила" Щербинский где? Никто не слышал?
если знает-пусть назвал бы. баламут он панкратов-черный.
Трудно доказывать истеричным людям очевидную случайность свершившихся событий. По версии Панкратова-Черного на повороте на с. Плешково работал снайпер и "даже есть дырка в колесе от пули". В ДТП сначала обвинили (и вполне законно) Щербинского. Но затем за него "вступился" Кучерена (полагаю, для поднятия собственного имиджа). И дело пересмотрели. Кстати, районного судью Щербакову, которая рассматривала это ДТП, уволили. А краевые судьи засс... не стали брать на рассмотрение это дело.
Бывший зэк ждал губернатора? А где папка с компроматом, которую возил с собой Евдокимов?
даже есть дырка в колесе от пули
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Хотя бы фотографию выложили.
кому он наххен нужен был пропоица !
он сам себя убил барин.
Про дырки от пуль в колесе говорили гаишники бывшие на месте ДТП.
васе барнаульскому, дырка у тебя в голове
Фамилия судьи Щегловская, а погиб он случайно, он быстро не ездил, а медленно летал, купи книгу Теплякова и прочитай воспоминания Галины Николаевны, или сьезди на праздник в августе в село и сам у нее спроси, она для общения доступна, а то, что у Черного бак гремит на фоне синьки, это все знают
31.05.2019 14:21
гость
если знает-пусть назвал бы. баламут он панкратов-черный.
Я тебе могу назвать, но модератор тут же удалит. Оставляй телефон и домашний адрес, по СМС пришлю и почтой России продублирую.
районного судью Щербакову, которая рассматривала это ДТП, уволили.
Действительно, сначала дали ей команду посадить, а потом переобулись и уволили. Типичная судьба слуг, которых хозяева пользуют.
Первое сообщение об аварии прошло на радио Шансон и там говорилось о двух машинах,одна из которых шла по встречке-потом эту версию "забыли",приплели Щербинского, жена которого, в рассказе об аварии , говорила, что пока ждали ментов и скорую ее дети игради на обочине- разве это не ВРАНЬЕ??? Какие игрв,когда у тебя перед глазами разбившиеся люди? И кажите за кого,кроме Щербинского народ "ходил с флагами" ,а ни за кого!!!
И скажите за кого (читать так)
Не чайкину. С фамилией судьи может и ошибся. Если с чем-то не согласен - читай внимательнее, а не по диагонали. Подробности знаю не по книгам. Хамить своей маме будешь.
Многие так и считают , что его убрали те , кого он лишил доступа к бюджету ....
Инга, многие и битву экстрасенсов смотрят.
Один гаишник говорит другому:"Ты видишь дырку?"А тот:"Нет".Ты где служишь?-В ДПС.
"А отверстие ты видишь"-"Все равно не вижу дырку."