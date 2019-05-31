Советский и российский актер, уроженец Алтайского края Александр Панкратов-Черный 30 мая на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля, прочитав свое стихотворение памяти актера и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявил, что его гибель в 2005 году в автокатастрофе является не случайным ДТП, а убийством.
"Когда убили Мишу Евдокимова, а мы знаем, что убили, я написал стихотворение", – приводит его слова издание "Чита.ру".
Один из организаторов кинофестиваля Александр Михайлов вручил Александру Панкратову-Черному приз за смелость и уникальность актерского мастерства.
Звезда фильмов начала 90-х поблагодарил Александра Михайлова за то, что тот не изменяет своей малой Родине. Читу он назвал такой же "многострадальной, как его родной Алтай". Панкратов-Черный сказал, что в Чите был еще вместе с Виталием Соломиным.
"Тогда на нашу встречу пришла еще его учительница. Она потрепала его по щеке и сказала: "Хулиганишь". Да, мы все хулиганим, потому что любим свою Родину, свою Россию", – сказал актер.
Он прочитал несколько своих патриотических стихотворений.
Отметим, что Забайкальский кинофестиваль традиционно является аналогом нашего Шукшинского фестиваля. В этом году многие из гостей фестиваля уже до этого неоднократно приезжали на Алтай. В частности, актриса Екатерина Гусева, актеры Сергей Никоненко и другие.
Сам же Панкратов-Черный недавно прославился тем, что за пьяный дебош был снят с рейса самолета, летящего из Барнаула в Москву.
Михаил Евдокимов 7 августа 2005 года вместе с женой ехал в село Полковниково на мероприятие в честь 70-летия космонавта Германа Титова. Машина Евдокимова попала в ДПТ, губернатор погиб.
Комментарии
Правее его девушка похожа на Сашу Грей
Он и в Барнауле это заявлял, года 3 назад или даже больше...
31.05.2019 12:47
Костя
правее его мужик стоит
31.05.2019 12:52
- гость - 2 стоит Панкратов черный, что ты своего земляка не знаешь? Стыдно товарисч! Правее его и твоя муза имелось в виду
Об этом и передача есть. А вот почему не наказали виновных это вопрос!
Как не наказали? А кто начальника УВД уволил и Назара от кормушки отодвинул?
Об этом даже фильм художественный есть, кстати неплохой.
Если всех виноватых наказывать государство рухнет. Что бы было, если бы в покушении на Ленина не обвинили почти слепую Фанни Каплан, а назвали бы истинных организаторов - соратников Ленина?
31.05.2019 13:08
- гость -
Кого конкретно ты имеешь ввиду?
похожа. она приглядывает за ним, чтобы лишнего не болтал