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300 представителей власти и бизнеса подтвердили, что они "За! здоровый бизнес"

, ИА "Амител"
I краевая спартакиада среди предпринимателей, состоявшаяся 25 мая 2019 года, вошла в событийный календарь Алтайского края

В Парке спорта Алексея Смертина 18 команд из числа представителей власти и бизнеса соревновались в девяти спортивных направлениях. Статус краевого мероприятия спартакиада приобрела благодаря инициативе предпринимателей из Родинского района и Союза фермерских объединений, которые собрали команду и выступили под флагом своего объединения.

Открыли соревнования министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, начальник управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Нестеров, председатель совета Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Евгений Госьков.

А среди участников были политики, представители краевых министерств, банковской сферы, страховых услуг, туризма, производственники, фермеры, дорожники и многие другие. Информационную поддержку мероприятию оказала Медиагруппа "FM-Продакшн".

В состав команды "Мойбизнес22" вошли представители управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры во главе с начальником управления Александром Евстигнеевым, НО "Алтайский фонд МСП", КАУ "Алтайский центр кластерного развития", Минэкономразвития Алтайского края.

Команда под флагом "Единой России", в составе которой были и руководители ДСУ № 4, внесла огромный вклад в организацию спартакиады и обеспечила формой судейский состав и волонтеров. Последних, к слову, было порядка 100 человек – студенты АлтГПУ, академии гостеприимства и учащиеся студии танца "Твой мир" приняли приглашение и помогли с логистикой.

Участники разошлись по площадкам, и зрители на несколько часов забыли про хлеб, ибо зрелища были захватывающими: где же еще можно увидеть директора регионального филиала крупного российского банка не в пиджаке и при галстуке, а лихо забивающим гол под громкие овации коллег!

Да и страсти кипели настоящие, спортивные. Парк сотрясался от криков болельщиков, сами же спортсмены выкладывались по полной. 

Да, в этот день в Парке спорта было жарко. Так что вода, предоставленная компанией "Бочкари", очень помогла участникам. Бутылочки в количестве 1000 штук разлетелись с молниеносной скоростью. Спасибо за поддержку!

Соревнования проходили весь день, а участники и болельщики сил не жалели. Благодаря команде МЧС, которая помогла организовать полевую кухню, у всех была возможность подкрепиться. Котлы с ароматной гречневой кашей и вкусным сладким чаем, рассчитанные на 500 человек, были опустошены за пару часов. Сами же сотрудники МЧС впервые смогли посоревноваться с представителями бизнеса. И пусть в нескольких спортивных направлениях уступили, показав, что и бизнесмен далеко не слабый и вполне спортивный человек, но все же победа в финальном состязании – перетягивании каната – осталась за ними. Так что наша безопасность – в надежных и сильных руках! К слову, спасибо предпринимателям сети АЗС "Эволюция" за предоставленную тушенку к вкусной каше.

Пока участники соревновались, их семьи, пришедшие поболеть за своих спортсменов, не скучали – за это огромная благодарность партнерам и спонсорам спартакиады. Дети, разукрашенные аквагримом, радостно носились по парку, играли с аниматорами, танцевали. А еще вели своих старших родственников фотографироваться в фотозонах и участвовать в конкурсах. Те особо не сопротивлялись, хотя у них находились свои "взрослые" дела: можно было прокатиться на велосипедах от сети магазинов "Спортивный мир", поиграть в веселые игры совместно с "ППФ Страхование жизни". Так, ООО "Рикон" не просто проводило дегустацию фирменных продуктов "Зимаречье", но и разыгрывало их среди зрителей. Весомый пакетик с сырной продукцией был отличной наградой за победу в конкурсах. Бесплатно детей угощали конфетами от Барнаульской кондитерской фабрики и "Южуралкондитер".

Учитывая, что праздник спортивный, сеть магазинов "Фитнес формула" разыграла среди зрителей сертификаты.

Участники же соревнований, кроме кубков и медалей, получили призы от спонсоров спартакиады – ООО "Рикон", кофейни "Центральная", Барнаульского зоопарка, компании "Энергия дня".

"Сегодня мы с вами запустили активное, хорошее и, самое главное, правильное мероприятие, где есть место только здоровой конкуренции. Спорт и бизнес одинаково направлены, их цель – достижение результата. Взаимодействие бизнеса, власти и надзорных органов принесет плоды не только на спортивных площадках. Спасибо всем, кто принял участие в спартакиаде!", – выступил на награждении руководитель АНО "РФК "На спорте" Виктор Будённый.

В целом, по результатам соревнований места распределились следующим образом. Третье место заняла команда "Губернаторцы" – сборная руководителей барнаульских предприятий. Второе место осталось за МЧС. Кубок за первое место забрала команда банка "ВТБ".

 

Флаги команд: "Опора России", Уполномоченный по защите прав предпринимателей, "Единая Россия", "Мой бизнес 22", "Губернаторцы", "Триатлеты", "Алтайский продукт", "Предприниматели Родинского района", "Союз фермеров АК", "На спорте", "Парк спорта", "ВТБ", "МЧС", "Росбанк", "Банковский союз", "Открытие", "АлтТПП", "Легенда".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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