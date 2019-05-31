94-летняя пенсионерка родом из Барнаула потерялась и вынуждена жить в Агинской окружной больнице Забайкальского края. Как сообщают местные СМИ, в медицинское учреждение ее доставили полицейские. Была очень похожа на бродягу, на ней из одежды был только плащ и калоши.
По словам персонала больницы, раньше она жила в Агинском. Дом продан, а сын проживает в Барнауле. Почему родственники ее бросили – неизвестно.
По сообщению СМИ, бабушку зовут Щукина Мария Кирилловна. Ранее она проживала в Больничном городке. Вечером 29 мая она вышла из приемного отделения АОБ и не вернулась. Сейчас, предположительно, находится в микрорайоне Больничный городок. По крайней мере, в последний раз ее видели там. Знающих о местонахождении бабушки попросили обращаться в дежурную часть: 8 (302) 39 3-45-53, 3-73-71 или в приемное отделение Агинской окружной больницы: 8 (302) 39 3-42-48.
Комментарии
Родственники - твари! Ну неужели нельзя в дом для престарелых оформить? Человеку 94 года!
По любому у бабушки квартира была, потому и увезли ее по дальше
А ведь когда то она была любимой мамой кому то, кто всегда поможет, выслушает....Я вот порой смотрю на бомжа и думаю, ведь был же лучший ребенок в свое время для кого то, что за череда событий могла произойти что бы сейчас он сидел такой весь в гавне с синяками и пил водку с пустыми глазами. Неужели можно так оскотинится что бы лучшая мама была уже не нужна?
31.05.2019 14:47
- гость -
Он из тех, кому русский язык после школы "не пригодился". Одним физика и химия, другим вот так)))
Оперативно! Вы бы, дорогая редакция, ошибки бы так исправляли, как комментарии трете))) С такой же скоростью)))