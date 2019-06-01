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Куда сводить детей в Барнауле 1 июня и не разориться

, ИА "Амител"
Рассказываем, где пройдут городские праздники и фестивали, и какие еще варианты бюджетного семейного досуга есть в городе
Фото: kudamoscow.ru

Фото: kudamoscow.ru

Еще 20 лет назад обязательной программой Дня защиты детей были поход в парк, кафе-мороженое или в кино. Сегодня выбор детских развлечений в Барнауле гораздо шире, можно выбрать лучший вариант на свой вкус и кошелек. Amic.ru рассказывает, какие интересные мероприятия пройдут в городе в честь Дня защиты детей и куда можно сходить с детьми, не потратив половину семейного бюджета.

Театральные представления

Для самых маленьких театр кукол "Сказка" подготовил сразу два подарка на 1 июня: спектакли "Колобок" (3+) и "Денискины рассказы" (5+). Билеты на спектакли стоят порядка 200-300 рублей, но обычно зал забит до отказа, поэтому о покупке билетов лучше позаботиться заранее.

Краевое детско-родительское собрание

Интересное мероприятие нового формата – краевое детско-родительское собрание проведут в Барнауле на площадке барнаульской школы №53 (ул. Космонавтов, 23). Родители и дети смогут проконсультироваться с педагогами, врачами, психологами, а также посетить музей школы и 3D-панораму "Битва за Москву", поиграть в игры, пройти по туристической тропе "Золотой Алтай", поучаствовать в викторине по истории Великой Отечественной войны, увидеть квадрокоптеры и роботов и многое другое.

Краевой детский фестиваль

Перед театром драмы проведут краевой фестиваль "Алтайский край – территория счастливого детства!", программа начнется в 11 часов. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, спортивном флешмобе, а родители – познакомиться с детскими товарами, которые выпускают в Алтайском крае, и услугами, которые предлагают для детей местные предприниматели.

Парки

  

Парки Барнаула в День защиты детей подготовили немало интересных событий. Так, в парке "Центральный" (пр. Социалистический, 11) с 10 до 17 часов пройдет городской праздник "Барнаул – город для детей". Организаторы готовятся провести открытые соревнования по игре "Классики" и чемпионат по шахматам. Также здесь устроят развлекательную программу, в 15 часов перед зрителями выступит инструментальная капелла "КамерАнс".

В парке отдыха и развлечений "Арлекино" в 13 часов начнется концерт с участием детских коллективов. В Парке спорта Алексея Смертина – мастер-класс по настольному теннису и Фестиваль мороженого (начало в 12 часов). В парке "Эдельвейс" в 12 часов гостей ждут на праздничную программу "Подари улыбку". В "Лесной сказке" проведут программу "Планеты детства", начало в 12 часов.

Недалеко от парка "Центральный" – на ул. Мало-Тобольской – в 12:00 часов начнется хоровой форум "Барнаульский камертон".

Мини-праздники

День защиты детей устроят в отдельных микрорайонах, а также в городских библиотеках и на спортивных объектах. На стадионе "Полимер" (ул. Малахова, 177б) состоится Открытый кубок по футболу среди детско-юношеских команд 2011-2012 г.р., в спортзале спортивной школы "Жемчужина Алтая" (ул. Папанинцев, 96в) – соревнования по художественной гимнастике, в бассейне "Амфибия" и на стадионе спортшколы "Рубин" (ул. Мусоргского, 22) устроят веселые старты на воде и стадионе.

Планетарий

Планетарий в День защиты детей подготовил три мультимедийные программы: в 11:00 часов – "Солнечная система" (6+), в 13:00 часов – "На голубой планете" (6+), в 15:00 часов – "Солнце. Наша живая звезда" (6+). Детский билет стоит 80 рублей, взрослый – 100 рублей.

При условии хорошей безоблачной погоды на астроплощадке планетария можно будет бесплатно понаблюдать за Солнцем и солнечными пятнами в телескоп. В 12:00 часов здесь же пройдет праздник со Звездочетом.

Полная программа Дня защиты детей 2019 в Барнауле находится здесь.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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