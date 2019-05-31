Глава российского биатлона назвал базу в Белокурихе лучшей в стране

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился впечатлениями от восстановительного сбора национальной команды на базе в Белокурихе. Как говорится на сайте СБР, Драчев вспомнил, что биатлонисты сборной России приезжают на эту базу в Белокурихе уже 22 года.

"Нужно было выявить сложные моменты, постараться их устранить, дать щадящую нагрузку, подготовить организм к будущей работе", – рассказал президент СБР о целях на сборы.

По его словам, на сборах в мае готовились к сезону сразу шесть команд.

"Да, некоторые спортсмены отпущены по уважительным причинам – кто-то проходит спортивную реабилитацию в Москве, кто-то готовится к операции, а кто-то после свадьбы наполняется энергией для дальнейшей работы. В целом же все команды здесь – и основной состав, и резервный, и юниорский – поэтому все разговоры о том, что сбор неполноценен – не более чем дилетантские рассуждения", – добавил он.

Драчев рассказал, что союз планирует сделать санаторий "Россия" в Белокурихе базовым центром для восстановления спортсменов.

Напомним, восстановительный сбор в Белокурихе для российских биатлонистов завершился на этой неделе.