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Лето в городе N: где в Сибири живет Италия

, ИА "Амител"
Грамотно спланированный летний отдых наполнит силами, энергией и творческим запалом

Долгожданное лето, наконец, наступило! И даже если оно будет не самым теплым, на душе все равно становится веселее, а настроение располагает к ярким ощущениям и новым вкусам. Отличным решением будет провести выходные в Новосибирске. Почему это лучший выбор, расскажем далее.

Итальянский отель Domina Novosibirsk приготовил привлекательные летние предложения для жителей и гостей города:

1. Dolce vita в центре Сибири


Фото: freepik

Устройте себе праздник и проведите выходные в стиле Dolce Vita!

С 12 по 16 июня 2019 года действует отличное предложение – пакет "Летнее настроение". Скидка 30% на проживание, атмосфера стиля и изысканный коктейль – в итальянском отеле Domina Novosibirsk знают, как порадовать всех ценителей жизни. В пакет также включено бесплатное пользование тренажерным залом, сауной и джакузи, а для тех, кто приехал на автомобиле, действует 50% скидка на подземный охраняемый паркинг.

2. Стильно и со вкусом

Если вы будете в Новосибирске, обязательно зайдите в Brera Bar. Обновленное меню никого не оставит равнодушным – огромный выбор сочных стейков и горячих блюд, приготовленных на уникальном в Новосибирске гриле X-Oven, технология которого позволяет поддерживать одинаковую температуру даже во время открытия печи. Это делает мясо более сочным, ароматным и обеспечивает равномерную хрустящую корочку со всех сторон.

Изысканные антипасти для ценителей вина, зеленые салаты со свежими овощами для тех, кто предпочитает легкие блюда, и большая витрина десертов из собственной кондитерской для сладкоежек. А любителей русской кухни порадуют сибирские пельмени и вареники, классический борщ или уха, а также необычные десерты с брусникой и кедровыми орехами.

3. Бизнес по-итальянски

Для тех, кого работа не отпускает даже летом, мы приготовили не менее привлекательное предложение по проведению мероприятий.

Если в вашей компании планируются важные совещания, тренинги или конференции, отель Domina Novosibirsk – это лучший выбор. Наши площадки вмещают до 300 человек, залы встретят вас новейшим техническим оборудованием, а шеф-повар отеля поможет устроить незабываемый фуршет и удивит вас великолепными блюдами и стильной подачей.

Летнее предложение включает в себя хорошие скидки и приятные бонусы. Профессиональная команда банкетных менеджеров всегда готова ответить на все вопросы по телефону: 8 (383) 362-85-63.

4. Италия ближе, чем вы думаете

Идеальное завершение насыщенного дня – вкусный ужин в стильном итальянском баре. После прогулки по городу загляните в Brera Bar, чтобы отдохнуть и почувствовать себя в настоящем Милане, ведь не только меню разработано итальянским шеф-поваром, но даже все детали интерьера привезены прямо из Италии. 

К тому же отель Domina Novosibirsk не останется в стороне в такой знаменательный праздник, как День города, который в этом году отмечают 30 июня. Новосибирску исполнится целых 126 лет! В честь этого события всем гостям отеля в подарок преподнесут бокал игристого вина, а детям – вкуснейшее домашнее мороженое собственного производства.

Какую бы программу отдыха вы ни выбрали, останавливайтесь в отеле Domina Novosibirsk, и ваш визит в Новосибирск пройдет максимально комфортно.

Отель Domina Novosibirsk
г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Телефон: +7 (383) 362-85-55
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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