Ветеранов Афганской войны в Барнауле наградят специальными медалями

Специальные медали будут выданы ветеранам войны в Афганистане, которые проживают сейчас в Барнауле, сообщает мэрия. В феврале этого года состоялось 30-летие с годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан.

Решением Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений учреждена Юбилейная медаль "30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане" с приложением удостоверения установленного образца.

Ветеранов Афганской войны приглашают на вручение данных медалей, которое состоится с 10:00 до 17:00 6-7 июня 2019 года в районных администрациях г. Барнаула (по месту прописки). При себе иметь паспорт с пропиской и ветеранское удостоверение.

Кто не явился на вручение, обращаться в офис "Российского Союза ветеранов Афганистана", находящийся по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, ежедневно с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00.