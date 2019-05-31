Детей, которых мать ценою жизни спасла при ДТП, перевезут в Барнаул

Детский омбудсмен Ольга Казанцева встретилась с детьми, потерявшими маму в аварии на рубцовской трассе.

Вечером 24 мая на трассе Барнаул – Рубцовск практически в одно время произошло два дорожно-транспортных происшествия. Жительница Алтайского края Юлия Савенкова ценой собственной жизни спасла двух сыновей (одному четыре года, другому 11) от приближающейся фуры.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, с 27 мая оба мальчика находятся на лечении в ортопедическом отделении Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Представители министерства социальной защиты региона и врио уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Ольга Казанцева побывали в центре и встретились с детьми.

"Очень важно, чтобы все права детей, начиная от оказания медицинской помощи и до получения социальных выплат, были обеспечены в полном объеме. Вместе с законным представителем детей мы обговорили, какая помощь требуется семье, как будем действовать дальше", – рассказала Ольга Казанцева.

Детский омбудсмен будет содействовать в оказании мальчикам материальной и высококвалифицированной психологической помощи, обеспечении летнего отдыха. Также планируется перевести детей в образовательные организации Барнаула. До трагедии семья жила в Бийске.



