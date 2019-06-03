Университет дистанционного образования "Синергия" за несколько лет своей работы стал крупнейшим частным вузом России. Он появился на базе Московского финансово-промышленного университета, и в прошлом году ему исполнилось 30 лет. В этом учебном заведении сумели объединить многолетние академические традиции и современные образовательные технологии. Все занятия проходят дистанционно через интернет, что очень удобно для студентов, которые могут осваивать совершенно новые и интересные профессии. Корреспондент Amic.ru поговорил с директором барнаульского филиала университета Ириной Сорокиной о том, как поступить учиться, сколько это стоит и почему направление "киберспорт" с каждым годом становится одной из самых перспективных профессий.

– При каких обстоятельствах появился университет "Синергия"?

– В 1988 году в России создается первая школа бизнеса, которая была нацелена на подготовку управленческих кадров и предпринимателей в условиях "перестройки". Через семь лет был основан Московский финансово-промышленный университет, где можно было получить классическое академическое образование. В 2010 году бизнес-школа входит в состав Университета МФПУ и Университет получает название "Синергия".

Сегодня Университет "Синергия" – это не только университет и школа бизнеса, мы занимаемся различными направлениями, включая волонтерское движение, телевидение "Синергия-ТВ", центр дополнительного образования и многое другое. Наше представительство в Барнауле предлагает получить дистанционное образование, при этом мы также не ограничиваемся высшим образованием. Мы предоставляем возможность дистанционно закончить колледж, получить профессиональную переподготовку или повышение квалификации, а также освоить продукты бизнес-школы: тренинги известных спикеров, билеты на бизнес-форумы "Синергия", семинары.

– Что необходимо, чтобы поступить учиться к вам?

– Если берем классическое высшее образование, то для этого необходимо прийти в наш офис в Барнауле. С собой необходимо взять паспорт и документ уже об имеющемся образовании. Это может быть аттестат об окончании школы либо диплом колледжа или вуза. В нашем представительстве также проходите тест, оплачиваете первый семестр – и вы счастливый студент университета.

– А сколько стоит обучение, и чтобы получить классического высшее образование необходимо учиться 4+2 года?

– У нас сроки обучения соответствуют срокам классического университета. Получение высшего образования "Бакалавриат" длится 4,5 года после 11 классов и 3,5 года после колледжа. В магистратуре студенты обучаются 2,5 года, на базе высшего образования. Обучение в колледже – 2 года и 10 месяцев после 11 классов, и 3 года 10 месяцев после 9 классов.

– Допустим, я – студент и заплатил за первый семестр обучения. Как организован учебный процесс? Знаю, что у вас есть кураторы, которые координируют работу со студентами, помогают сдавать экзамены.

– У нас очень удобно и интересно учиться. С момента зачисления к каждому студенту прикрепляется куратор, который ведет его от поступления до защиты дипломной работы. Каждому студенту выдают имя и пароль от личного кабинета. Там находится вся необходимая информация по предметам, электронная зачетка, в которую ему ставят оценки, а также персональный счет, где аккумулируются все деньги. В личном кабинете имеется возможность переписываться с преподавателями, другими студентами и куратором. График обучения вы выбираете сами. Обучение происходит по семестрам. В каждом – 6 месяцев. Каждый предмет включает в себя лекции, вебинары. Даже если вы работаете и у вас не так много времени, то все видеоуроки хранятся в архиве. В свободное время можно неограниченное количество раз прослушать, усвоить информацию. В среднем за один семестр студент обязан сдать 6-7 предметов.

– А кто преподаватели в вашем университете и насколько компетентны эти люди?

– Наши преподаватели – признанные профессора, кандидаты и доктора наук, предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. Они всегда готовы поделиться со студентами своими знаниями и опытом. Наш вуз оперативно реагирует на изменения специфики отдельных профессий, поэтому ежегодно учебные планы проходят экспертизу ведущих работодателей. Все программы соответствуют европейским стандартам. Все выпускники вуза получают дипломы государственного образца.

– Как сдаются экзамены?

– Что касается экзаменов, то все экзамены и зачеты проходят в виде тестирования. Не нужно ездить в Москву. Спокойно садитесь за компьютер у себя дома и за определенное время проходите тест. По желанию без дополнительной оплаты можно пересдать экзамен, лучшая оценка идет в зачетку.

– Считается, что в классических вузах "платников" никогда не валят на экзаменах и часто даже наоборот помогают. У вас полностью платное образование, сложно ли вылететь из университета за плохую успеваемость, и вообще учиться сложнее, чем в условном АлтГУ?

– Это зависит от знаний студента, от его желания. С одной стороны – не так много личного общения с преподавателем, но с другой – никто не будет к вам относиться предвзято. Компьютеру, с помощью которого вы сдаете тест, все равно, кто вы. Если ответите правильно – получите максимальный бал. Поэтому все зависит от желания учиться, от того, будет студент тратить время на просмотр смешных роликов на YouTube или слушать лекции преподавателей и изучать материал.

– Считаете ли вы, что классическое образование совсем скоро уйдет в прошлое: не будет традиционного хождения на пары, сидения на лекциях, общения с одногруппниками и преподавателями? Действительно ли дистанционное образование так сегодня востребовано?

– Дистанционное образование не может заменить очного, но то, что оно становится все популярнее – это однозначно. Классические вузы сегодня тоже вводят дистанционное образование, мы просто намного опережаем время. Вся наша жизнь практически переходит в информационное пространство, и скорость, с которой можно получить нужную информацию, посещая лекции, обучаясь очно, несопоставимо с временем, занятым там и здесь. Да и сегодняшний рынок труда требует специалистов со знаниями в новых развивающихся сферах, а их трудно и затратно получить, обучаясь по очной форме. Я считаю, что первое образование должно быть очным, потому что дети после школы не всегда готовы организовать свое время, заставить себя самостоятельно учиться, а вот дальнейшее обучение однозначно – дистанционное.

– Сколько студентов обучается у вас в данное время?

– В нашем представительстве на сегодняшний день обучается более 200 студентов и более 100 студентов мы уже выпустили.

– А кто ваши студенты?

– Прежде всего, это выпускники колледжей, техникумов или вузов, которые получили профессию, устроились на работу и понимают, что без дальнейшего образования трудно развиваться, они продолжают работать и получают еще одно образование. Много людей, которые получают профильное образование. В свое время они получили первое образование, иногда это вуз, который расположен вблизи от дома, куда прошел по результатам ЕГЭ или куда посоветовали родители или друзья, а сейчас он работает в другой сфере и необходимо поменять профиль. Мы предоставляем такую возможность, опять же без отрыва от производства и необходимости отпрашиваться на сессии. Также это люди, не получившие в свое время образование по личным обстоятельствам.

– В интернете есть много негативных отзывов об университете. Некоторые утверждают, что есть определенные неудобства дистанционного обучения: студент часто не может дозвониться до своего куратора, не открывается личный кабинет, в итоге заплатили деньги и не могут дальше проходить обучение.

– Благодаря этим отзывам и были созданы представительства. Мы как раз связующее звено: отвечаем за сбор документов, за подключение к личному кабинету. Повторюсь, каждому студенту назначается куратор, который следит, чтобы не было академической и финансовой задолженности. И этот человек ни где-то там, в Москве, а здесь – в Барнауле, который общается в личном кабинете, в WatsApp и ведет студента от начала курса и до защиты диплома.

– Какой диплом получают выпускники?

– Вуз имеет лицензию и аккредитацию, и по итогу все студенты получают диплом государственного образца. На последнем семестре студент выбирает научного руководителя и тему диплома. В течение семестра пишет диплом, за месяц до защиты диплом распечатывает, брошюрует, отправляет в Москву и назначается дата защиты. При этом выпускнику не надо ехать в Москву, защита происходит в нашем представительстве. Мы обеспечиваем видеосвязь: на той стороне преподаватели, на этой студент, проходит защита, и вы становитесь счастливым обладателем диплома.

– А что у вас такого интересного, чего нельзя получить в других алтайских вузах?

– В отличие от классического вуза у нас есть такие интересные и востребованные факультеты, как:

– эвент-менеджмент, где готовят специалистов по организации мероприятий;

– факультет интернета – в результате студенты становятся специалистами интернет-маркетинга, SEO-специалистами, бренд-менеджерами;

– спортивный менеджмент, где готовятся организаторы спортивных мероприятий, менеджеры спортивных федераций;

– факультет гостиничного и ресторанного бизнеса, где готовятся управляющие и администраторы отелей, менеджеры и владельцы ресторанов.

Огромный интерес вызывает новинка этого года – факультет игровой индустрии и киберспорта. На самом деле довольно интересная профессия. Специалистов таких еще нет, и данный факультет – первый в стране. Рынок киберспорта растущий, новый. Данный факультет готовит менеджеров по продажам, организаторов, продюсеров и участников киберспортивных мероприятий. Можно получить полноценное высшее образование, которое включает два диплома. Есть очная программа (обучение в Москве), дистанционное образование и курсы повышения квалификации. Факультет родился на стыке трех программ: маркетинг, спортивный менеджмент и информационные технологии. Это интересно для тех, кто играет и хочет получать за это деньги.

– Сколько стоит ваше обучение?

– Стоимость вполне доступна для нашего Алтайского края: колледж – 11 тысяч рублей за семестр или 22 тысячи в год, бакалавриат –15 тысяч за семестр, соответственно, 30 тысяч в год. Помимо невысокой цены у нас действуют скидки по определенным программам. Проект "Молодая мама" – существует для мам, у которых дети не достигли трех лет. Находясь в декретном отпуске, они могут получать образование с 30% скидкой на весь срок обучения. Есть проект "Призывник", который дает возможность служить и учиться одновременно. Мобилизуясь, молодой человек становится студентом второго курса и не теряет год в плане учебы. Интересна программа "Кадровый резерв" по специальности "Менеджмент системы безопасности" – для людей уже отслуживших и уволенных в запас. Им предлагается учиться, жить и работать в Москве. Зачисление происходит на конкурсной основе на заочное отделение, обучение бесплатно, предоставляется общежитие и с первого же месяца трудоустройство по специальности. В результате через четыре года молодой человек получает диплом о высшем образовании по востребованной специальности "Менеджмент системы безопасности" и опыт работы по данной специальности.

– Когда у вас начинает работу приемная компания?

– В отличие от классического вуза, зачисление происходит каждый месяц. Приняли решение получить образование – милости просим, со следующего месяца вы зачислены в университет. Исключение составляет первое высшее образование по специальности "Юриспруденция", на данной специальности обучение начинается с 1 сентября, соответственно, чтобы поступить в этом году, необходимо летом принимать решение и подавать документы.