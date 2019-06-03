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Геймер или разработчик игр: как в Барнауле получить образование через интернет

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Интервью с директором барнаульского филиала университета "Синергия" Ириной Сорокиной

Университет дистанционного образования "Синергия" за несколько лет своей работы стал крупнейшим частным вузом России. Он появился на базе Московского финансово-промышленного университета, и в прошлом году ему исполнилось 30 лет. В этом учебном заведении сумели объединить многолетние академические традиции и современные образовательные технологии. Все занятия проходят дистанционно через интернет, что очень удобно для студентов, которые могут осваивать совершенно новые и интересные профессии. Корреспондент Amic.ru поговорил с директором барнаульского филиала университета Ириной Сорокиной о том, как поступить учиться, сколько это стоит и почему направление "киберспорт" с каждым годом становится одной из самых перспективных профессий.

– При каких обстоятельствах появился университет "Синергия"?

– В 1988 году в России создается первая школа бизнеса, которая была нацелена на подготовку управленческих кадров и предпринимателей в условиях "перестройки". Через семь лет был основан Московский финансово-промышленный университет, где можно было получить классическое академическое образование. В 2010 году бизнес-школа входит в состав Университета МФПУ и Университет получает название "Синергия".

Сегодня Университет "Синергия" – это не только университет и школа бизнеса, мы занимаемся различными направлениями, включая волонтерское движение, телевидение "Синергия-ТВ", центр дополнительного образования и многое другое. Наше представительство в Барнауле предлагает получить дистанционное образование, при этом мы также не ограничиваемся высшим образованием. Мы предоставляем возможность дистанционно закончить колледж, получить профессиональную переподготовку или повышение квалификации, а также освоить продукты бизнес-школы: тренинги известных спикеров, билеты на бизнес-форумы "Синергия", семинары.

– Что необходимо, чтобы поступить учиться к вам?

– Если берем классическое высшее образование, то для этого необходимо прийти в наш офис в Барнауле. С собой необходимо взять паспорт и документ уже об имеющемся образовании. Это может быть аттестат об окончании школы либо диплом колледжа или вуза. В нашем представительстве также проходите тест, оплачиваете первый семестр – и вы счастливый студент университета.

– А сколько стоит обучение, и чтобы получить классического высшее образование необходимо учиться 4+2 года?

У нас сроки обучения соответствуют срокам классического университета. Получение высшего образования "Бакалавриат" длится 4,5 года после 11 классов и 3,5 года после колледжа. В магистратуре студенты обучаются 2,5 года, на базе высшего образования. Обучение в колледже 2 года и 10 месяцев после 11 классов, и 3 года 10 месяцев после 9 классов.

– Допустим, я – студент и заплатил за первый семестр обучения. Как организован учебный процесс? Знаю, что у вас есть кураторы, которые координируют работу со студентами, помогают сдавать экзамены.

У нас очень удобно и интересно учиться. С момента зачисления к каждому студенту прикрепляется куратор, который ведет его от поступления до защиты дипломной работы. Каждому студенту выдают имя и пароль от личного кабинета. Там находится вся необходимая информация по предметам, электронная зачетка, в которую ему ставят оценки, а также персональный счет, где аккумулируются все деньги. В личном кабинете имеется возможность переписываться с преподавателями, другими студентами и куратором. График обучения вы выбираете сами. Обучение происходит по семестрам. В каждом 6 месяцев. Каждый предмет включает в себя лекции, вебинары. Даже если вы работаете и у вас не так много времени, то все видеоуроки хранятся в архиве. В свободное время можно неограниченное количество раз прослушать, усвоить информацию. В среднем за один семестр студент обязан сдать 6-7 предметов.

– А кто преподаватели в вашем университете и насколько компетентны эти люди?

Наши преподаватели признанные профессора, кандидаты и доктора наук, предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. Они всегда готовы поделиться со студентами своими знаниями и опытом. Наш вуз оперативно реагирует на изменения специфики отдельных профессий, поэтому ежегодно учебные планы проходят экспертизу ведущих работодателей. Все программы соответствуют европейским стандартам. Все выпускники вуза получают дипломы государственного образца.

– Как сдаются экзамены?

– Что касается экзаменов, то все экзамены и зачеты проходят в виде тестирования. Не нужно ездить в Москву. Спокойно садитесь за компьютер у себя дома и за определенное время проходите тест. По желанию без дополнительной оплаты можно пересдать экзамен, лучшая оценка идет в зачетку.

– Считается, что в классических вузах "платников" никогда не валят на экзаменах и часто даже наоборот помогают. У вас полностью платное образование, сложно ли вылететь из университета за плохую успеваемость, и вообще учиться сложнее, чем в условном АлтГУ?

Это зависит от знаний студента, от его желания. С одной стороны – не так много личного общения с преподавателем, но с другой никто не будет к вам относиться предвзято. Компьютеру, с помощью которого вы сдаете тест, все равно, кто вы. Если ответите правильно получите максимальный бал. Поэтому все зависит от желания учиться, от того, будет студент тратить время на просмотр смешных роликов на YouTube или слушать лекции преподавателей и изучать материал.

– Считаете ли вы, что классическое образование совсем скоро уйдет в прошлое: не будет традиционного хождения на пары, сидения на лекциях, общения с одногруппниками и преподавателями? Действительно ли дистанционное образование так сегодня востребовано?

Дистанционное образование не может заменить очного, но то, что оно становится все популярнее – это однозначно. Классические вузы сегодня тоже вводят дистанционное образование, мы просто намного опережаем время. Вся наша жизнь практически переходит в информационное пространство, и скорость, с которой можно получить нужную информацию, посещая лекции, обучаясь очно, несопоставимо с временем, занятым там и здесь. Да и сегодняшний рынок труда требует специалистов со знаниями в новых развивающихся сферах, а их трудно и затратно получить, обучаясь по очной форме. Я считаю, что первое образование должно быть очным, потому что дети после школы не всегда готовы организовать свое время, заставить себя самостоятельно учиться, а вот дальнейшее обучение однозначно дистанционное.

– Сколько студентов обучается у вас в данное время?

В нашем представительстве на сегодняшний день обучается более 200 студентов и более 100 студентов мы уже выпустили.

– А кто ваши студенты?

Прежде всего, это выпускники колледжей, техникумов или вузов, которые получили профессию, устроились на работу и понимают, что без дальнейшего образования трудно развиваться, они продолжают работать и получают еще одно образование. Много людей, которые получают профильное образование. В свое время они получили первое образование, иногда это вуз, который расположен вблизи от дома, куда прошел по результатам ЕГЭ или куда посоветовали родители или друзья, а сейчас он работает в другой сфере и необходимо поменять профиль. Мы предоставляем такую возможность, опять же без отрыва от производства и необходимости отпрашиваться на сессии. Также это люди, не получившие в свое время образование по личным обстоятельствам.

– В интернете есть много негативных отзывов об университете. Некоторые утверждают, что есть определенные неудобства дистанционного обучения: студент часто не может дозвониться до своего куратора, не открывается личный кабинет, в итоге заплатили деньги и не могут дальше проходить обучение.

Благодаря этим отзывам и были созданы представительства. Мы как раз связующее звено: отвечаем за сбор документов, за подключение к личному кабинету. Повторюсь, каждому студенту назначается куратор, который следит, чтобы не было академической и финансовой задолженности. И этот человек ни где-то там, в Москве, а здесь  в Барнауле, который общается в личном кабинете, в WatsApp и ведет студента от начала курса и до защиты диплома.

– Какой диплом получают выпускники?

Вуз имеет лицензию и аккредитацию, и по итогу все студенты получают диплом государственного образца. На последнем семестре студент выбирает научного руководителя и тему диплома. В течение семестра пишет диплом, за месяц до защиты диплом распечатывает, брошюрует, отправляет в Москву и назначается дата защиты. При этом выпускнику не надо ехать в Москву, защита происходит в нашем представительстве. Мы обеспечиваем видеосвязь: на той стороне преподаватели, на этой студент, проходит защита, и вы становитесь счастливым обладателем диплома.

– А что у вас такого интересного, чего нельзя получить в других алтайских вузах?

– В отличие от классического вуза у нас есть такие интересные и востребованные факультеты, как:

– эвент-менеджмент, где готовят специалистов по организации мероприятий;

– факультет интернета – в результате студенты становятся специалистами интернет-маркетинга, SEO-специалистами, бренд-менеджерами;

– спортивный менеджмент, где готовятся организаторы спортивных мероприятий, менеджеры спортивных федераций;

– факультет гостиничного и ресторанного бизнеса, где готовятся управляющие и администраторы отелей, менеджеры и владельцы ресторанов.

Огромный интерес вызывает новинка этого года – факультет игровой индустрии и киберспорта. На самом деле довольно интересная профессия. Специалистов таких еще нет, и данный факультет – первый в стране. Рынок киберспорта растущий, новый. Данный факультет готовит менеджеров по продажам, организаторов, продюсеров и участников киберспортивных мероприятий. Можно получить полноценное высшее образование, которое включает два диплома. Есть очная программа (обучение в Москве), дистанционное образование и курсы повышения квалификации. Факультет родился на стыке трех программ: маркетинг, спортивный менеджмент и информационные технологии. Это интересно для тех, кто играет и хочет получать за это деньги.

 

– Сколько стоит ваше обучение?

– Стоимость вполне доступна для нашего Алтайского края: колледж – 11 тысяч рублей за семестр или 22 тысячи в год, бакалавриат –15 тысяч за семестр, соответственно, 30 тысяч в год. Помимо невысокой цены у нас действуют скидки по определенным программам. Проект "Молодая мама" – существует для мам, у которых дети не достигли трех лет. Находясь в декретном отпуске, они могут получать образование с 30% скидкой на весь срок обучения. Есть проект "Призывник", который дает возможность служить и учиться одновременно. Мобилизуясь, молодой человек становится студентом второго курса и не теряет год в плане учебы. Интересна программа "Кадровый резерв" по специальности "Менеджмент системы безопасности" – для людей уже отслуживших и уволенных в запас. Им предлагается учиться, жить и работать в Москве. Зачисление происходит на конкурсной основе на заочное отделение, обучение бесплатно, предоставляется общежитие и с первого же месяца трудоустройство по специальности. В результате через четыре года молодой человек получает диплом о высшем образовании по востребованной специальности "Менеджмент системы безопасности" и опыт работы по данной специальности.

– Когда у вас начинает работу приемная компания?

– В отличие от классического вуза, зачисление происходит каждый месяц. Приняли решение получить образование – милости просим, со следующего месяца вы зачислены в университет. Исключение составляет первое высшее образование по специальности "Юриспруденция", на данной специальности обучение начинается с 1 сентября, соответственно, чтобы поступить в этом году, необходимо летом принимать решение и подавать документы.

Московский финансово-промышленный университет, представительство в г. Барнауле
Красноармейский проспект, 77, 101 офис, 1 эт.
+7 (3852) 56–07–05
+7–906–960–75–71
https://barnaul.synergyonline.ru/
https://vk.com/synergy_brn

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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