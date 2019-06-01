1 июня 2019 года новая радиостанция зазвучала в Горно-Алтайске на частоте 102,2 FM.

"Радио Дача" входит в состав Медиагруппы "FM-Продакшн", которая включает в себя уже 31 радиостанцию в Алтайском крае и Республике Алтай.

"Радио Дача" является одной из самых бурно развивающихся российских радиостанций, и в настоящий момент региональная сеть вещания насчитывает более 240 передатчиков, размещенных в городах России и стран ближнего зарубежья.

За 13 лет в эфире "Радио Дача" сумела доказать свою конкурентоспособность, уверенно заняв свое место в топ-10 музыкальных радиостанций страны.

"Радио Дача" – это уютная домашняя атмосфера, любимые песни, уникальные музыкальные, информационные и развлекательные программы, а также интересные акции, игры и розыгрыши.



В эфире "Радио Дача" звучат не только всеми любимые хиты прошлых лет, но и самые популярные композиции сегодняшнего дня.



Слушайте "Радио Дача" дома, на работе, на улице, на даче или в пути! У вас всегда будет отличное настроение, ведь в эфире звучат ваши любимые песни!

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