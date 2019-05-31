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Эксперт рассказал, нужно ли мыть мясо перед приготовлением

, ИА "Амител"
Вода приведет к тому, что сухожилия в куске набухнут
Перед приготовлением достаточно лишь осмотреть кусок мяса / Фото: news.meatbranch.com

Перед приготовлением достаточно лишь осмотреть кусок мяса / Фото: news.meatbranch.com

Шеф-повар Иван Шишкин в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что мыть мясо и курицу перед приготовлением не нужно, поскольку все бактерии гибнут при нагревании.

"Все бактерии быстро погибнут от нагревания. Что касается курицы, которая может содержать бактерию кампилобактер, то микроорганизм тоже погибнет от нагрева", – отметил Шишкин.

При этом, как он подчеркнул, если мясо птицы предварительно промыть водой из-под крана, бактерия не только не смоется, а распределится по рукам, одежде и кухонной мойке.

Шишкин также рассказал, почему нельзя промывать мясо. Вода приведет к тому, что сухожилия в куске набухнут, а извлечь влагу потом будет практически невозможно.

"Таким образом, на сковородке будет происходить испарение, что негативно скажется на качестве готового блюда", – отметил Шишкин.

По его словам, перед приготовлением достаточно лишь осмотреть кусок мяса, чтобы убрать с него частички костей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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