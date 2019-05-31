Ученые обнаружили микробы, способные выжить на Марсе

Ученые, изучавшие соляные отложения в геотермальной зоне вулкана Даллол, который расположен на территории Эфиопии, обнаружили уникальные микробы, способные, по их мнению, выжить на Марсе, сообщает "Царьград" со ссылкой на журнал Nature.

Отмечается, что размер микроорганизмов составляет от 50 до 500 нанометров, то есть они в 20 раз меньше, чем обычные бактерии.

Сделавшие открытие биологи поясняют, что температура воды в геотермальных источниках у вулкана достигает 109 градусов по Цельсию.

Кроме того, вода очень кислая и соленая, поэтому такая среда считается мультиэкстремальной.

В связи с этим ученые полагают, что полученные сведения о микроорганизмах могут позволить по-новому подойти к поискам жизни на Марсе.