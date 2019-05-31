Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Документ опубликован в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово – имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево – поэта Александра Пушкина.

Имена выдающихся россиян были присвоены и аэропортам в СФО. Так, в Красноярске аэропорт получил имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, в Новосибирске – советского военачальника Александра Покрышкина, в Омске – военного деятеля Дмитрия Карбышева, в Томске – авиаконструктора Николя Камова.

Ранее сообщалось о недовольстве жителей Горно-Алтайска, где по итогам финального голосования по выбору имени для аэропорта победил Николай Рерих, опередив алтайского художника Чорос-Гуркина на 1%.