Нормы по стейкам "с кровью" разъяснил Роспотребнадзор

Приготовление блюд с различной степенью прожарки, и блюд, приготовленных из непереработанного продовольственного сырья, в том числе тартара из сырого мяса и рыбы и строганины в кафе и ресторанах не запрещается, сообщает RNS со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее в СМИ появилась информация о запрете стейков "с кровью".

"В предприятиях общественного питания, работающих по индивидуальным заказам, не запрещалось и не запрещено приготовление блюд с указанными заказчиком их свойствами и степени готовности, в том числе блюд, приготовленных из непереработанного продовольственного сырья (тартары из сырого мяса и рыбы, суши, строганина и т.п.), мясных блюд с различной степенью прожарки (стейки), за исключением отдельных видов эпидемиологически значимых блюд", – сообщили в ведомстве.

В соответствии с действующим законодательством ведомство не может применять административные санкции в отношении предприятий общепита, реализующих такую продукцию.

Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете раздельных купальников в бассейнах.