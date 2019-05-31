Законодательное собрание Камчатского края внесло в Госдуму законопроект о расширении круга пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и имеющих право на компенсацию оплаты проезда к месту отдыха на территории России, сообщает RNS со ссылкой на документ, размещенный в электронной базе Госдумы.

"Законопроектом предлагается расширить круг пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года", – отмечается в пояснительной записке.

Право на компенсацию проезда к месту отдыха предлагается предоставить пенсионерам, являющимся "получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, которые перешли на указанную пенсию со страховой пенсии по старости".

Отмечается, что на сегодняшний день право на компенсацию оплаты проезда к месту отдыха имеют жители Крайнего Севера, получающие страховые пенсии по старости и по инвалидности.

"Исходя из принципа справедливости, реализация гражданином права на выбор пенсии не может являться основанием для ограничения его других пенсионных прав, которые гражданин приобрел ранее, в том числе права на компенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха", – говорится в пояснительной записке.