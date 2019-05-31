Рогозин "готов пободаться" за рынок коммерческих пусков ракет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новая российская ракета-носитель "Союз-5" создается для захвата коммерческого рынка пусковых услуг и будет конкурентоспособна по цене с американскими ракетами, передает ТАСС.

"У нас тоже есть определенный резерв, мы готовы с ними "пободаться". Ракета "Союз-5" нацелена на захват коммерческого рынка, то есть не только для решения государственных задач. Она должна быть по цене такой, чтобы при всех ухищрениях экономической политики наших конкурентов все равно они не смогли бы снизить цену настолько, чтобы соревноваться с нами", – сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства – Федерального реестра.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.