ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% – до 64,5%, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на собственное исследование.

"За январь – май 2019 года уровень одобрения работы Владимира Путина на посту президента вырос с 61,7 до 64,5%, одобрения работы Дмитрия Медведева на посту главы правительства – с 34,3 до 37,4%", – сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным центра, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% респондентов, Медведеву – 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 36,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 32,6%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 26,7% опрошенных.

При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом (открытый вопрос) показатель Путина составил 30,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 20 по 26 мая, занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,1%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (12%).