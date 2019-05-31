Суббота, 1 Июнь, 07:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,38
€ 72,84
Обь
437см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Заявление на Алсу подали в МВД с просьбой разобраться с голосованием

, ИА "Амител"
"На наш взгляд, здесь есть все признаки 184-й статьи УК РФ", – сказал адвокат заявителя
Компания Group-IB заявила о выявлении автоматизированной отправки СМС в пользу Микеллы / Фото: teleprogramma.pro

Компания Group-IB заявила о выявлении автоматизированной отправки СМС в пользу Микеллы / Фото: teleprogramma.pro

Двоюродный брат участницы шоу "Голос. Дети" Рушаны Валиевой Ильгиз Валиев подал заявление в полицию с требованием провести проверку по поводу ситуации с голосованием на шестом сезоне шоу, пишет РБК со ссылкой на его адвоката Искандера Фахретдинова.

По словам правозащитника, заявление было подано 30 мая в Останкинский отдел полиции Москвы.

"На наш взгляд, здесь есть все признаки 184-й статьи УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса", – заявил Фахретдинов.

Юрист отметил, что участников конкурса, по вине которых результаты голосования были аннулированы, нужно было дисквалифицировать, как это происходит во время спортивных соревнований. Так, согласно международным правилам спортивных состязаний, если результаты спортсмена признаются незаконными, он автоматически дисквалифицируется.

Как пишет BFM.ru, Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые, по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу.

Ранее Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу "Голос. Дети", в котором по итогам голосования зрителей победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB заявила о выявлении автоматизированной отправки СМС в пользу Микеллы. 24 мая вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая дочь Алсу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:19
Ждали второго ребенка более 10 лет: семейные истории со счастливым концом 0
07:03
Конкурс эссе про врачей и медсестер проводят в Алтайском крае 0
06:50
Куда сводить детей в Барнауле 1 июня и не разориться 0
06:44
Правда или миф: алтайский врач о заблуждениях курильщиков 0
06:32
Дети – цветы жизни и источник хорошего настроения: уморительные фото малышей 0
06:14
Завещания, ОСАГО и роуминг: какие законы вступят в силу в июне 2019 года 0
06:01
Край обетованный: как выглядит сейчас барнаульский городской пляж 0
03:54
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы 0
02:07
Россия расширила санкции против представителей Евросоюза 0
01:14
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о программе наблюдений за НЛО 0
00:52
НАСА завершила проверку самого дорогого телескопа мира 0
23:54
Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул 0
23:37
Рогозин объявил новый набор в отряд космонавтов и ждет женщин 0
22:38
Мутко: бюджет нацпроектов на ближайшие три года будет утвержден в 2019 году 0
22:14
Экономисты впервые оценили потери экономики Донбасса из-за войны 0
21:49
Зеленский назначил себя главой Совета нацбезопасности Украины 0
21:33
Житель Бийска убил двух человек и изнасиловал 15-летнюю девушку 0
20:53
Законопроект о разделении пива на "живое" и "мертвое" внесли в Госдуму 0
20:37
Выемку документов произвели в Управлении лесами Алтайского края 1
19:43
Заявление на Алсу подали в МВД с просьбой разобраться с голосованием 0
19:17
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3% 4
18:36
Рогозин "готов пободаться" за рынок коммерческих пусков ракет 0
18:13
Круг пенсионеров, получающих компенсацию за проезд на отдых, хотят расширить 0
17:54
Нормы по стейкам "с кровью" разъяснил Роспотребнадзор 0
17:23
Ученые обнаружили микробы, способные выжить на Марсе 0
17:16
Пассажирам пригородных поездов на Алтае разрешат бесплатно возить велосипеды 2
17:03
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян 1
16:56
Детскую площадку в алтайском городе Бийске хотят снести ради автозаправки 0
16:32
Эксперт рассказал, нужно ли мыть мясо перед приготовлением 0
16:18
Международный фестиваль дзюдо пройдет в Барнауле 0
16:04
Медведев вернулся из Туркменистана с щенком алабая 4
15:55
Синоптики предупредили о возможном сильном пожаре на Алтае и в Сибири в целом 0
15:28
Детей, которых мать ценою жизни спасла при ДТП, перевезут в Барнаул 0
15:13
Шестеро детей пострадали, упав с улетевшего уличного батута в Бурятии 0
15:03
Новые льготники появятся в Трудовом кодексе 0
14:52
Ветеранов Афганской войны в Барнауле наградят специальными медалями 0
14:36
Прародителей человеческой цивилизации определили ученые 1
14:25
Глава российского биатлона назвал базу в Белокурихе лучшей в стране 1
14:12
Россиянам решили сократить новогодние каникулы 4
14:01
300 представителей власти и бизнеса подтвердили, что они "За! здоровый бизнес" 0
13:58
Пенсионерка из Барнаула оказалась одна в Забайкальском крае. Обновлено в 16-01 4
13:35
Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком" 2
13:20
Виктор Томенко подписал документ об увеличении зарплаты бюджетникам 10
13:12
Квест и кастинг на шоу: в Барнауле пройдет необычная "семейная диспансеризация" 0
13:04
Регионам предложили оставлять 30% от НДПИ в виде углеводородного сырья 0
12:57
С днем рождения, Большой Бен: что вы не знаете о легендарных часах Лондона 0
12:43
Панкратов-Черный заявил жителям Читы, что Евдокимова убили 30
12:34
Паломнические туры смогут организовывать только религиозные организации 3
12:14
Медики назвали продукты, которые сокращают жизнь 0
12:04
Глава алтайского Минтранса проверил ремонт дорог в Новоалтайске 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.