Заявление на Алсу подали в МВД с просьбой разобраться с голосованием

Двоюродный брат участницы шоу "Голос. Дети" Рушаны Валиевой Ильгиз Валиев подал заявление в полицию с требованием провести проверку по поводу ситуации с голосованием на шестом сезоне шоу, пишет РБК со ссылкой на его адвоката Искандера Фахретдинова.

По словам правозащитника, заявление было подано 30 мая в Останкинский отдел полиции Москвы.

"На наш взгляд, здесь есть все признаки 184 статьи УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса", — заявил Фахретдинов.

Юрист отметил, что участников конкурса, по вине которых результаты голосования были аннулированы, нужно было дисквалифицировать, как это происходит во время спортивных соревнований. Так, согласно международным правилам спортивных состязаний, если результаты спортсмена признаются незаконными, он автоматически дисквалифицируется.

Как пишет BFM.ru, Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает

Ранее Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу "Голос. Дети", в котором по итогам голосования зрителей победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB заявила о выявлении автоматизированной отправки СМС в пользу Микеллы. 24 мая вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая дочь Алсу.