Законопроект о разделении пива на "живое" и "мертвое" внесли в Госдуму

Депутат Госдумы Сергей Иванов вынес на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает разделить пиво на "живое" и "мертвое" в зависимости от того, было ли оно пастеризовано, пишет РБК.

Документ находится в базе законопроектов. "Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется "живое пиво". Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется "мертвое пиво". Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего федерального закона, называется "пивной суррогат", – говорится в пояснительной записке.

Статус продукта ("живое пиво", "мертвое пиво" и "суррогат") необходимо указывать в виде маркировок на таре и этикетках.

Иванов также предложил запретить рекламу пастеризованного пива и его суррогатов, так как эти продукты вредят здоровью. Реклама "живого" пива при этом, по его мнению, не должна запрещаться.