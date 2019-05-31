Среднемноголетние значения параметров пожарной опасности в лесах на территории 26 регионов РФ в июне могут быть превышены. В том числе это касается и Алтайского края.

Как говорится на сайте министерства природных ресурсов РФ, прогноз основывается на взаимосвязи между данными Росгидромета о фактической гидро- и метеообстановке в мае 2019 г., долгосрочным прогнозом температуры и осадков на предстоящий месяц и собственными многолетними наблюдениями за горимостью лесов.

В Сибирском федеральном округе прогноз превышения многолетних параметров пожарной опасности распространяется на всю территорию Омской области, юг Новосибирской, западную часть Алтайского края, Республики Алтай, северо-запад и восточные районы Красноярского края, запад и восток Иркутской области, восточную часть Республики Тыва.

Отметим, что этой весной в Сибири уже произошел мощный пожар в Забайкальском крае. Что касается Алтайского края, то недавно губернатор Томенко снял особый противопожарный режим.