Главный городской пляж в Барнауле на острове Помазкин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Летом 2019 года городской пляж на острове Помазкин ждут большие перемены. Так, как ранее писал Amic.ru, на пляже в два раза будет увеличена зона отдыха: здесь было намыто 30 тысяч кубометров песка, акваторию пляжа углубили до пяти метров. Когда спадет вода в реке, песок переместят и разровняют, увеличив тем самым территорию для пляжного отдыха барнаульцев.

Кроме этого, для пляжа приобретены новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины. На территории будут установлены контейнеры для мусора, заработает новая торговая палатка. Планируется, что открытие муниципального пляжа состоится 9-10 июня.

Как выглядит сейчас главный городской пляж, смотрите в нашем фоторепортаже.