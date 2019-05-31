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Детскую площадку в алтайском городе Бийске хотят снести ради автозаправки

, ИА "Амител"
В настоящее время арендатор уже начал завозить строительный мусор на земельный участок

Детскую площадку в городе Бийске намерены снести ради строительства автозаправки. Об этом пишет пресс-служба партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае, к которой за помощью обратились жители наукограда.

28 декабря 2018 года бийская городская администрация преподнесла новогодний "подарок" жителям микрорайона, расположенного в границах улицы 2-я Зеленая. Именно в этот день чиновники заключили договор аренды земельного участка для "размещения производственных и административных зданий и пр." на месте детской площадки. А 30 апреля 2019 года и вовсе было вынесено постановление о проведении публичных слушаний для размещения на этом участке автозаправочной и газонакопительной станции.

В обращении от 23 мая 2019 года к депутату Госдумы Александру Терентьеву жители микрорайона утверждают, что действия администрации города Бийска аморальны и незаконны, и приводят ряд оснований. Во-первых, на участке расположена детская площадка, которую собираются снести. Во-вторых, участок расположен в двух территориальных зонах, что, по их мнению, недопустимо. Кроме того, пишут заявители, из представленных документов неясно, какой именно объект будет расположен на участке и какой объем топлива будет на нем храниться. И, наконец, делают они вывод, строительство автозаправочной и газонакопительной станции, какой бы объем топлива там ни хранился, невозможно, так как будут нарушены нормы действующих СНиП и СанПиН.

В настоящее время арендатор уже начал завозить строительный мусор на земельный участок рядом с детской площадкой, хотя разрешение на строительство еще не получил, утверждают взволнованные горожане.

Сейчас политическая организация обратилась по данной проблеме в администрацию города Бийска.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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