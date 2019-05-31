Традиционная акция "Купи билет – вези велосипед бесплатно" стартовала в пригородных поездах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. Услуга по бесплатному провозу велосипедов в пригородных поездах распространяется как на разовые, так и на абонементные билеты всех видов и будет действовать до 30 сентября 2019 года.

Акция действует во всех составах пригородного железнодорожного сообщения за исключением скорых и ускоренных пригородных поездов, в том числе поездов "Калина Красная", "Восток", "Просторы Алтая".

Отметим, что за четыре года проведения акции компании "Алтай-Пригород" перевезла свыше 20 тыс. велосипедов, на железнодорожной станции Барнаул бесплатной велопарковкой воспользовались 1,8 тыс. пассажиров.